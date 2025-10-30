俳優の舘ひろしさん（75）が主演する映画『港のひかり』（11月14日公開予定）の東京プレミアイベントが29日、東京・渋谷で開催され、出演者の眞栄田郷敦さん（25）、尾上眞秀さん（13）、椎名桔平さん（61）、MEGUMIさん（44）、そして藤井道人監督が出席。撮影を振り返りました。

映画は、北陸の港町を舞台に任侠の過去を捨てて生きる主人公・三浦と、両親を事故で失った盲目の少年・幸太のかけがえのない友情を描いた物語です。

イベントでは、出演者の間で友情が芽生えたか、という質問に主人公・三浦諒一を演じた舘さんは、「彼（尾上さん）は盲目の少年という役どころでしたが、本当に素晴らしい演技をしてくれまして。私も同じような役を演じた時に、あれだけできるかなという思いでした。ご一緒して勉強になりました」と、尾上さんの演技をたたえました。

一方の尾上さんは、「船に乗るシーンで酔いそうになってしまったんですが、（舘さんが）声かけてくれて。酔わなかったです」と話すと、舘さんは「そこは友情を感じました（笑）」と語りました。

そして映画で、河村組の組長・石崎剛を演じた椎名さんは、「今までいろんな役を演じてきましたが、特に（石崎は）クズみたいな役なので…（笑）。ただ、少しは人間味がないと舘さん演じる三浦と対峙（たいじ）する資格がないんじゃないかと思い、色々と模索しました」と語りました。

さらに、「僕は40年くらい前に、犯人役で『あぶない刑事』に出させていただいて」と話し、「その時は何も絡むようなシーンはなかったのですが、舘さんは当時から雲の上の大先輩で。そんな方と40年を経て、ご一緒させていただいて、いろんなことを思い返しながら演じました。うれしかったです」と、舘さんとの意外な縁を明かしました。