年収5000万円タレント、“今日も生き残るわよ”肉体労働姿を公開「これは痩せそう…」「金持ちの道楽だね」
コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは10月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。肉体労働をしている姿を公開し、ファンの間では疑念が生じています。
【写真】意外と生活は苦しい？ 肉体労働姿
コメント欄では阿波さんとファンのやりとりも見られ、「顔パンパンやんww」というコメントに「さっさとあんたも手伝いなさい！」と発破を掛け、「パワーに満ち溢れてる」という声には「関節を大切に」と返しています。
ほかにも「これは痩せそう…www」「なにしてんすかwww」「ちゃんと生きてんな」「金持ちの道楽だね」などの声が上がりました。さらに「バイト掛け持ちなんす？」というコメントには「明日発表するわね」と意味深な発言をしており、その真意に注目が集まっています。
(文:勝野 里砂)
肉体労働に従事？阿波さんは「あんたたち、今日も生き残るわよ」とつづり、1枚の写真を掲載しました。作業服とヘルメットを身に着け、苦しそうな表情で重い木材を運ぶ姿が収められています。SNSの総フォロワー数は20万人を超え、さまざまなイベントにも出演している阿波さんですが、以前からギャンブル好きであることも公言しており、意外と生活は苦しいのでしょうか。それとも、秋の競馬シーズンでの掛け金を稼いでいるのでしょうか。
過去には年収を公表そんな阿波さんですが、4月には年収が5000万円あることを明かしており、なぜバイトをしているのか、理由はさらに謎が深まります。今後の動向から目が離せませんね。
