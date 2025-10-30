Insta360は、Xシリーズ最新モデル『Insta360 X4 Air』を発表した。わずか165gの軽量設計ながら、デュアル1/1.8インチセンサーと8K30fpsの360度撮影、FlowState手ブレ補正や360°水平維持を搭載。交換式レンズや15m防水、AI編集まで含めた一連の撮影～編集体験を小型ボディに凝縮し、日常から旅、アクティビティまで幅広いシーンで“構えず撮れる”ことを重視したモデルだ。

◼︎165gで8K 360度を記録

デュアル1/1.8インチセンサーによりピクセル面積はX4比で134％拡大。8Kの解像感と自然な発色を両立しつつ、ポケットに収まるサイズ感で持ち出しのハードルを下げた。『X5』が最高画質を突き詰めたフラッグシップであるのに対し、本機はその主要機能を引き継ぎながら“軽快さ”を優先した位置づけだ。

アダプティブトーンは2枚のレンズそれぞれの露出を解析し、360度全域の明暗と色を最適化。空の白飛びや影のつぶれを抑え、重いカラーグレーディングに頼らずとも素直な絵作りに仕上げる。アクティブHDRとも連動し、ダイナミックレンジをリアルタイムに拡張。ポートレートモードは顔検出に基づく明るさ・色補正で自然な肌トーンを実現し、低照度では進化したノイズリダクションが夜景を引き締める。

操作面では“瞬間を逃さない”ギミックを用意。自撮り棒をひねるだけで録画のオン／オフができるツイスト撮影、ジェスチャーや音声コマンドにも対応し、手袋着用時や手がふさがる場面でも確実に記録できる。

◼︎耐久・可搬・安定撮影の三拍子

ユーザー交換式のレンズは超硬質コーティングで耐落下性能が『X4』比2倍。傷が付いても短時間で交換可能だ。オプションのレンズガード装着で反射を抑えつつ保護性を高められる。水深15mの防水に対応し、FlowState手ブレ補正と360°水平維持で、トレイルでもライドでも安定した画を得られる。

◼︎1台で“撮る・選ぶ・仕上げる”を完結

デュアル魚眼が全方位を記録し、撮影後にアプリでリフレーム。広大な360度ビューからVlog、4K60fpsのPOV、ドローン風ショットまで、1クリップから多彩な見せ方を引き出せる。InstaFrameモードならフラット動画と360度映像を同時記録でき、撮ってすぐ投稿／後から本編集の両立が可能だ。

アプリ側ではAIが被写体や動きを解析し、FlashCutやAIフレームでハイライト抽出～トランジション～音楽同期まで自動でクリップ化。Apple／Garmin／HUAWEIのデータ連携で走行ログ等を重ねられるほか、クラウド「Insta360+」に自動バックアップできる。期間限定で200GB／1年のサブスクリプションが付属する。

◼︎製品仕様

・製品名：『Insta360 X4 Air』・撮影：8K30fps 360度、4K60fps POVほか・センサー：デュアル 1/1.8インチ・主要機能：アダプティブトーン／アクティブHDR／ポートレートモード／低照度最適化／FlowState手ブレ補正／360°水平維持／ツイスト撮影／ジェスチャー・音声操作／InstaFrame同時記録・耐久：ユーザー交換式レンズ（超硬質コーティング）、15m防水・質量：約165g・カラー：グラファイトブラック／アークティックホワイト・互換：X5用アクセサリーの一部と互換・販売：Insta360ストア、Amazon、楽天、量販店・価格：標準版 56,900円／スターターキット 62,900円（114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ、予備バッテリー）・特典：Insta360+ 200GB（1年間）付属（期間限定）

（文＝リアルサウンドテック編集部）