小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、『Xiaomi エアフライヤー 6.5L』を2025年10月28日に発売した。

（関連：【画像】『Xiaomi エアフライヤー 6.5L』《スペックなど》）

◼︎裏返し不要の360°加熱と1200Wのハイパワー

二重フィン構造のスパイラルファンと3Dサイクロンフライプレートにより、熱風を全方位に循環させる「360°対流加熱」を採用。裏返す手間が不要で、表面は香ばしく中はふっくらと焼き上げる。

1200Wの高出力により調理効率は一般的なオーブンに比べて約48％向上。フライドポテトを13分で調理できるなど、時短調理を実現する。

◼︎210℃高温調理で脂質88％カット

最大210℃の高温で一気に焼き上げることで、揚げ油を使用した場合に比べて脂質を約88.3％カット。外はカリッと、中はジューシーに仕上がる。温度は40～210℃まで設定可能で、低温のドライフルーツづくりから高温の肉料理まで幅広く対応。ヘルシーかつ多用途な家庭用調理機として活躍する。

◼︎101種類のレシピと7種のプリセットで“失敗しない調理”をサポート

本体上部のQRコードを読み込むと、101種類のオンラインレシピにアクセス可能。調理手順付きのレシピを参考に、初心者でも手軽に多彩なメニューを楽しめる。さらに、フライドポテトや唐揚げなどの定番料理に最適な7種のプリセットモードを搭載し、温度と時間を自動調整。毎日の献立づくりをサポートする。

6.5Lの広い庫内は丸鶏のローストも可能なサイズで、家族や友人が集まるパーティーシーンにも対応。年末年始の食卓から普段の夕食まで、幅広い場面で活躍する。

◼︎製品仕様

・製品名：『Xiaomi エアフライヤー 6.5L』・市場想定価格：9,780円（税込）・容量：6.5L（丸ごとチキン調理対応）・出力：1200W・温度設定範囲：40～210℃・特徴：360°対流加熱／3Dサイクロンフライ構造／脂質88.3％カット・機能：7種類のプリセット／101種類のオンラインレシピQRコード対応・発売日：2025年10月28日・販売： - Xiaomi Store イオンモール浦和美園店／川口店 - Xiaomi公式サイト、楽天市場店、TikTok Shop （※Amazonは11月以降販売予定）

（文＝リアルサウンドテック編集部）