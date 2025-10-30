¼¹Ç°¤ÎÊáµå¡õ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬àµ»¤¢¤êÊáµåá¥»¡¼¥ÕÈ½Äê¤â¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÇÊ¤¤ë¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤¬¼¹Ç°¤ÎÊáµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó1»à¡£ºå¿ÀÂç»³ÍªÊå¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊáµå¤·¤¿ÌîÂ¼Í¦¤Î°ìÎÝÁ÷µå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡£°ìÎÝ¼ê»³Àî¤Ï°ìÅÙ¤³¤Ü¤¹¤â¡¢¹â¤¯¤Ï¤¸¤¤¤¿µå¤ò¤¹¤¯¤¦¤è¤¦¤ËÊáµå¤·¤¿¡£
¡¡È½Äê¤Ï¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¡£¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Î·ë²Ì¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³Àî¤Îµ»¤¢¤êÊáµå¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£