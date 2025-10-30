¤³¤ì¤¾Äº¾å·èÀï¡¡µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¢ªÁê¼ê¤Î¹¥Êá¤ËÁË¤Þ¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤Ê¤é¤º¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬8²ó¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó1»à°ìÎÝ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ56»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤À¤Ã¤¿ºå¿ÀÀÐ°æÂçÃÒ¤«¤éº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÌøÄ®Ã£¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï·ª¸¶ÎÍÌð¡£°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ø¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¤ÎÂç»³ÍªÊå¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢µå¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£