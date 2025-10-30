8²ó1»à°ìÎÝ¡¢º¸ÍãÀÊ¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤ÄÌøÅÄ¡Ê»£±Æ¡¦À±Ìî³Ú¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬8²ó¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£

¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó1»à°ìÎÝ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ56»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤À¤Ã¤¿ºå¿ÀÀÐ°æÂçÃÒ¤«¤éº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£

8²ó1»à°ìÎÝ¡¢Æ±ÅÀ2¥é¥ó¤ÎÌøÅÄ¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÌøÄ®Ã£¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï·ª¸¶ÎÍÌð¡£°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ø¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¤ÎÂç»³ÍªÊå¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥­¥ã¥Ã¥Á¡£°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢µå¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£