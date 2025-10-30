保険金名目で現金をだまし取ったとして、警視庁は３０日、いずれも職業不詳の住吉会系暴力団幹部の男（４４）（東京都世田谷区）、同組員の男（３５）（台東区）両容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表した。

不動産仲介業者の男（別の詐欺未遂ほう助罪で公判中）に業者用のサイトから内見の予約をさせた空き部屋で、詐欺の被害金を繰り返し受け取っていたとみている。

発表によると、２人は男らと共謀して昨年７月、「セキュリティ協会」の職員を装って静岡県牧之原市の６０歳代男性に「あなたの携帯電話が原因でウイルスの感染被害が生じた。保険に加入すれば補償がある」とうその電話をかけ、東京都練馬区の空室のアパート一室に現金３００万円を宅配便で送らせ、詐取した疑い。２人の逮捕は２９日。

２人が関与する特殊詐欺グループは、被害者に送らせた現金を空き部屋で待機させた「受け子」に受け取らせたり、宅配業者に玄関先に置かせたりして回収していたという。

同庁は、同じ手口で不動産仲介業者の男が内見予約した都内の約８０部屋に、昨年１年間で特殊詐欺の被害金計約１１億円が送付されたとみて調べている。