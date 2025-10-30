ロバーツ監督「ヤマモトがいる限りまだ終わっていない。最高の投球をしてくれると信じている」山本由伸に全幅の信頼



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月29日（水）（日本時間30日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ第5戦、ロサンゼルス・ドジャースはトロント・ブルージェイズに1-6で敗れ、シリーズ成績は2勝3敗に。連覇を目指すチームは本拠地で痛い黒星を喫し、背水の陣で敵地トロントへと乗り込むことになった。

第6戦の先発は、エース右腕・山本由伸（27）。試合後、デーブ・ロバーツ監督は会見で、次戦のマウンドを託す日本人右腕への厚い信頼を口にした。

ロバーツ監督は、「ヤマモトは予定通り第6戦に先発する」と明言。

一昨日の延長18回の試合でブルペン待機する場面もあった山本だが、疲労の影響を心配する声を一蹴した。

「彼はいつも通り準備を整えている。これまでと同じルーティンで入ってくれるはずだ。彼がこの舞台にいる理由がわかる。大きな試合になればなるほど、彼の冷静さがチームを助けてくれる」と語り、山本の精神的な強さとコンディション管理能力を称賛した。

今シリーズ第2戦で完投勝利を挙げた山本は、わずか中3日で再び登板する可能性がある。第3戦ではリリーフ陣を使い果たしたチーム事情の中、延長19回からの登板に備えてブルペンで準備を進めていたことでも注目を集めた。

その"志願のブルペン待機"についても、ロバーツ監督は「彼の姿勢がチームに勇気を与えてくれた」と振り返る。

「彼は中2日でも"行ける"と自ら伝えてくれたんだ。あの姿を見たとき、誰もが"彼がエースだ"と再認識したと思う。こうした姿勢こそが、チームを前に進ませている」。

さらに、トロントで迎える第6戦に向けては、「全員がヤマモトに勝利を託している」と語り、チーム全体の士気を強調した。

「彼が第2戦で見せたような投球をすれば、我々には十分チャンスがある。あの試合で示した精度、冷静さ、そして勝負強さは圧巻だった。彼が再び同じようなパフォーマンスを見せてくれれば、シリーズは必ず戻ってくる」。

試合後の会見では、記者から「シリーズ第7戦に進んだ場合、大谷翔平を再びマウンドに上げる可能性はあるか」との質問も飛んだが、ロバーツ監督は笑顔で「今はヤマモトのことだけを考えている」と即答。

それほどまでに、第6戦のキーマンとして山本に期待を寄せていることをにじませた。

最後にロバーツ監督はこう締めくくった。

「我々は崖っぷちに立たされているが、ヤマモトがいる限り、まだ終わっていない。彼はこの大舞台で最高の投球をしてくれると信じている」。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ド軍ロバーツ監督「ショウヘイは地球上で最高の選手だ。ボンズは私が見た中で最高の打者だったがこの時代においてはショウヘイかジャッジだろう」

「史上最高の試合の一つだった」延長18回の死闘を制した指揮官が語る大谷翔平への究極のリスペクト