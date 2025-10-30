10月29日、元NMB48で現在はプロデューサーとして活動する山田菜々がXを更新。自身が手がける8人組アイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」（以下・すべきみ）のメンバーが事故に遭ったことを報告した。

「山田さんは《このたびはご心配をおかけして申し訳ありません》と謝罪を投稿しました。それによると、グループは前日28日に東京・渋谷のライブハウスSHIBUYA WWWXで開催予定だったイベント『Blue Color Palette WWWX SP』への出演を控えていたと言います。その移動中に事故が発生し、メンバーが負傷したことが明かされました」（芸能ジャーナリスト）

公式Xでも同日夜、《命に別状はございませんが、怪我のため療養が必要》と発表。これに伴い、10月30日の『すべきみハロウィン』、11月1日の『東京定期公演』、11月3日の『無銭ライブ』はすべて中止となるという。また、同日に予定されていたメンバー・恋鈴かさねの『恋鈴かさね生誕ライブ』は振替開催を検討中とされている。

ファンの間では、突然の知らせに動揺と心配の声が広がった。

《出せる情報から少しでも出して頂けるとファンの心配する気持ちの方も落ち着くかなと思います》

《思いがけない災難で驚いております》

《みんな無事で本当に良かった！メンバーのケアお願いします》

メンバーの安全を願う声が寄せられている。

その後、恋鈴自身もXを通じて声明を発表。《次にお会いできるその日には、笑顔で最高のステージをお届けできるよう精一杯努めてまいります》とコメントし、前向きな姿勢を示した。

「山田さんはNMB48卒業後、若手育成に力を注いでいます。『すべきみ』というグループ名には、“アイドルとして限られた時間の中で、一つひとつの瞬間を大切に”という思いが込められています。昨年はYouTubeチャンネルを開設するなど、精力的に活動を続けてきました。今回の事故はショックでしたが、誠実な対応を取ったことでファンも安堵しています」（前出・芸能ジャーナリスト）

事故の詳細は明かされていないが、ファンは再び彼女たちの笑顔を見られる日を待っている。