10月29日、女優の吉岡里帆がInstagramを更新。小さな子供と2人、飛行機内と思われる場所での写真を投稿した。彼女の服装も相まって大きな反響を呼んでいる。

「吉岡さんが投稿したのは、投稿には《初めての海外作品での撮影》と書かれており、映画を撮影中の様子です。

注目を浴びたのはその服装。キャビンアテンダントの格好で、膝上丈のミニスカートをはいていました。SNSでは『かわいすぎる！』『里帆さんのCAめっちゃ好き』と大好評。このInstagramの投稿にも、5万件以上のいいねがついています」（芸能記者）

吉岡がCAに扮したこの作品は、『Double Happiness 雙囍』という台湾映画だ。11月5日まで東京で上映される。ただ、投稿で《日本で上映されることを願って》と書かれている通り、基本的には日本での一般上映はないようだ。

「今作は、婚約者との結婚を控える料理人のティムが、離婚した両親と同日に結婚式をあげることになるというあらすじ。本作の冒頭に出演するという吉岡さんは、出番こそそこまで多くはないようですが、重要な役どころのようです。いまやドラマや映画で主演も務める吉岡さんが、海外の作品でこうした役どころを演じるというのは少し意外な気もします」（同前）

2017年には、日豪合作映画『STARSAND−星砂物語』に出演しており、その際のインタビューでも、「今後は海外で仕事をしたいか？」と問われると「いつかは海外で仕事がしたいなって」「でもそのためには語学力や知識がもっと必要なので、勉強中です」と意気込みを見せていた。

「実際、吉岡さんは最近海外進出も本格的に視野に入れているといいます。4月には『人はいくつになっても変われるって。勝手に自分の限界を決めてるだけであって全然挑戦するのはただだし。（英語が）話せるようになったら受けられるオーディションも増える』と、イベントで話していました。今回の台湾映画出演は、その試金石ともなりそうです」（同前）

国際舞台で活躍する彼女をもっと見てみたい。