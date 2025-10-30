10月26日、料理家・栗原心平氏の新番組『ぺこもぐキッチン』（テレビ東京系）の初回が放送された。同番組は、栗原と元TOKIO・国分太一のタッグによる『男子ごはん』の後継だ。

「国分さんは、今年6月、複数のコンプライアンス違反により『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）を降板。芸能活動の無期限休止に追い込まれ、TOKIOは解散を発表しました。

『男子ごはん』は10月に終了が正式発表され、栗原さんのみで新番組を継続することになりました。栗原さんがお腹“ペコペコ”なゲストを招き、リクエストに応じて料理する内容で、テレ東の吉次社長も『看板番組になってほしいです。個人的にも、栗原さんがつくる料理が好き』と太鼓判を押しています」（芸能記者）

騒動の影響だろうか。新番組で久々に見る栗原氏は、イメージよりもフェイスラインがシュッとしており、痩せた印象だった。Xでは、栗原氏の変化に心配の声が続出している。

《心平ちゃんの新しい料理番組とても良い これからゲストと一緒に料理していくのかな？というか久しぶりに見たけど心平ちゃん痩せたね》

《心平ちゃん少し痩せたかね…》

《男子ごはんの後番組、栗原心平さんメインの料理番組始まった。心平ちゃんちょっと痩せた感じ。》

ふってわいた相方の降板に振り回され、栗原氏の心労も小さくはなかったはずだ。また、国分と栗原氏のやり取りをめぐり、視聴者からは違和感の声もあがっていた。

「国分さんによる栗原さんへのイジりが強すぎる、というのは前から指摘されており、不快感を持つ人も少なくありませんでした。そのため、国分さんのコンプラ違反が発覚してからは過去の言動を思い返し、“やっぱり”と納得する視聴者の声が集まっていたんです。

ただ、栗原さんはその後、自身のYouTubeにて『僕は大好きな収録でした。毎日楽しみに行っていましたので、それだけはご理解いただけると』と語っていたので、当人同士はそこまで問題はなかったのかもしれませんが……。いずれにせよ、国分さんの急な降板・放送終了により、栗原さんも疲弊したことでしょう。自身のInstagramで新番組発足を伝える際、『何度も何度も迷い、お断りした方が良いかなと思いましたが』と、葛藤の末に引き受けたことを明かしており、覚悟の心機一転であることが伺えます」（芸能記者）

栗原氏こそ、もりもりとご飯を食べて再スタートを切ったほうがいいのかも。