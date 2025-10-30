NEK!が11月26日に1stアルバム『MEME』をリリースすることを記念し、タワーレコード渋谷店にて初のインストアイベントを11月29日に開催することが発表された。

今回発表されたイベント内容は、アコースティックライブとCDサイン会。参加には、『MEME』の初回盤A、初回盤B、通常盤のいずれかをタワーレコード渋谷店3Fもしくは新宿店・池袋店・町田店で購入した方に先着で配布される、「イベント入場引換券」と「CDサイン会参加券」が必要となる。

さらに、タワーレコード渋谷店、新宿店、町田店ではサイン入りパネル展示も開催。こちらも『MEME』のいずれかの形態を購入すると、展示されているプレゼントの抽選に参加することが出来る。

なお、NEK!は本作のリリースを記念したワンマンライブを11月28日に横浜ReNY betaにて開催予定。チケットは現在先着先行を受付中で、予定枚数終了間近とのこと。また、2026年2月8日からは自身最大級の全国ツアー＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞を開催する。

1st Album『MEME』

発売日：2025年11月26日(水)

CD予約：https://pcim.lnk.to/meme_CD

品番/価格/仕様/JANコード ■初回盤A 品番：PCCI000000028

価格：4,500円(税込)

仕様：三方背ケース仕様

内容：

CD：10曲＋ボーナストラック(2曲)

ポスターブックレット

封入特典：

ファッション誌「MEME」(36Pフォトブック) ■初回盤B 品番：PCCI000000029

価格：3,900円(税込)

仕様：紙ジャケ仕様

内容：

CD Disc1：10曲＋ボーナストラック(1曲)

ポスターブックレット

封入特典：

CD Disc2：NEK!のミームラジオ(オーディオコメンタリー(音声のみ)) ■通常盤 品番：PCCI000000030

価格：3,300円(税込)

仕様：紙ジャケ仕様

内容：

CD：10曲

ポスターブックレット

封入特典：ネキミームステッカー (ランダムステッカー(全4種))※初回生産分限定 CD収録内容（全形態共通） Frog FlogGiMMiCKbiT bY biTJumpingTic Tac ToeマリンスノウScrap Bookrip-offDear meOOAK Frog FlogGiMMiCKbiT bY biTJumpingTic Tac ToeマリンスノウScrap Bookrip-offDear meOOAK 初回盤Aボーナストラック(パッケージのみ) fake?Clock up! fake?Clock up! 初回盤Bボーナストラック(パッケージのみ) color chord color chord ■ショップ別オリジナル特典：

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ステッカー(メンバー4種ランダム)

HMV・HMV＆BOOKS：A5クリアファイル

Amazon：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm

セブンネット：アクリルカラビナ

ネオウィング/CD Japan：2L判ブロマイド

＜NEK! 1st アルバム『MEME』リリース記念ワンマンライブ＞

会場・日時：

神奈川・横浜ReNY beta

2025年11月28日 (金) 開場 18：30 ／ 開演 19：00 チケット情報

チケット先着先行：10月23日(木)18：00〜

※予定枚数終了間近

https://l-tike.com/nekiband/

券種・料金：

全自由：5,000円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可

＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞

2026年2月8日 (日) 東京・渋谷eggman

開場 :17:30 ／ 開演 :18:00

2026年2月28日 (土) 神奈川・横浜・BAYSIS

開場 :16:30 ／ 開演 :17:00

2026年3月15日 (日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月20日 (金・祝) 宮城・仙台・ROCKATERIA

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月21日 (土) 福島・club SONIC iwaki

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月28日 (土) 愛知・NAGOYA JAMMIN’

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月29日 (日) 愛知・豊橋clubKNOT

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月10日 (金) 熊本・熊本B.9 V2

開場 : 18:30／ 開演 :19:00

2026年4月11日 (土) 福岡・DRUM SON

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月18日 (土) 兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月19日 (日) 大阪・梅田シャングリラ

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月26日 (日) 東京・渋谷クラブクアトロ

開場 : 16:00／ 開演 :17:00 チケット情報：

券種・料金：

全自由 5,000円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可