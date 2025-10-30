NEK!、1stフルアルバム『MEME』リリースを記念で初のインストアアコースティックライブ＆CDサイン会開催決定
NEK!が11月26日に1stアルバム『MEME』をリリースすることを記念し、タワーレコード渋谷店にて初のインストアイベントを11月29日に開催することが発表された。
今回発表されたイベント内容は、アコースティックライブとCDサイン会。参加には、『MEME』の初回盤A、初回盤B、通常盤のいずれかをタワーレコード渋谷店3Fもしくは新宿店・池袋店・町田店で購入した方に先着で配布される、「イベント入場引換券」と「CDサイン会参加券」が必要となる。
さらに、タワーレコード渋谷店、新宿店、町田店ではサイン入りパネル展示も開催。こちらも『MEME』のいずれかの形態を購入すると、展示されているプレゼントの抽選に参加することが出来る。
なお、NEK!は本作のリリースを記念したワンマンライブを11月28日に横浜ReNY betaにて開催予定。チケットは現在先着先行を受付中で、予定枚数終了間近とのこと。また、2026年2月8日からは自身最大級の全国ツアー＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞を開催する。
NEK! 『MEME』発売記念イベント@タワーレコード渋谷店
日時：2025年11月29日(土) 16:00START（集合：15:30）
場所: タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
内容：アコースティックライブ＋CDサイン会
参加方法などの詳細はこちら：https://towershibuya.jp/
1st Album『MEME』
発売日：2025年11月26日(水)
CD予約：https://pcim.lnk.to/meme_CD
品番/価格/仕様/JANコード
■初回盤A
品番：PCCI000000028
価格：4,500円(税込)
仕様：三方背ケース仕様
内容：
CD：10曲＋ボーナストラック(2曲)
ポスターブックレット
封入特典：
ファッション誌「MEME」(36Pフォトブック)
■初回盤B
品番：PCCI000000029
価格：3,900円(税込)
仕様：紙ジャケ仕様
内容：
CD Disc1：10曲＋ボーナストラック(1曲)
ポスターブックレット
封入特典：
CD Disc2：NEK!のミームラジオ(オーディオコメンタリー(音声のみ))
■通常盤
品番：PCCI000000030
価格：3,300円(税込)
仕様：紙ジャケ仕様
内容：
CD：10曲
ポスターブックレット
封入特典：ネキミームステッカー (ランダムステッカー(全4種))※初回生産分限定
CD収録内容（全形態共通）Frog FlogGiMMiCKbiT bY biTJumpingTic Tac ToeマリンスノウScrap Bookrip-offDear meOOAK
初回盤Aボーナストラック(パッケージのみ)fake?Clock up!
初回盤Bボーナストラック(パッケージのみ)color chord
■ショップ別オリジナル特典：
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ステッカー(メンバー4種ランダム)
HMV・HMV＆BOOKS：A5クリアファイル
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm
セブンネット：アクリルカラビナ
ネオウィング/CD Japan：2L判ブロマイド
＜NEK! 1st アルバム『MEME』リリース記念ワンマンライブ＞
会場・日時：
神奈川・横浜ReNY beta
2025年11月28日 (金) 開場 18：30 ／ 開演 19：00
チケット情報
チケット先着先行：10月23日(木)18：00〜
※予定枚数終了間近
https://l-tike.com/nekiband/
券種・料金：
全自由：5,000円（税込）
※ドリンク代別途
※未就学児童入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可
＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞
2026年2月8日 (日) 東京・渋谷eggman
開場 :17:30 ／ 開演 :18:00
2026年2月28日 (土) 神奈川・横浜・BAYSIS
開場 :16:30 ／ 開演 :17:00
2026年3月15日 (日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月20日 (金・祝) 宮城・仙台・ROCKATERIA
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月21日 (土) 福島・club SONIC iwaki
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月28日 (土) 愛知・NAGOYA JAMMIN’
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月29日 (日) 愛知・豊橋clubKNOT
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月10日 (金) 熊本・熊本B.9 V2
開場 : 18:30／ 開演 :19:00
2026年4月11日 (土) 福岡・DRUM SON
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月18日 (土) 兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月19日 (日) 大阪・梅田シャングリラ
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月26日 (日) 東京・渋谷クラブクアトロ
開場 : 16:00／ 開演 :17:00
チケット情報：
券種・料金：
全自由 5,000円（税込）
※ドリンク代別途
※未就学児童入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可
