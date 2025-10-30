キッズオーディションのダンスレッスンで懸命に努力する子どもたちの姿に、番組MCを務める2児の父・おぎやはぎ矢作兼と3児の父・アンタッチャブル山崎弘也が涙腺崩壊寸前となる場面があった。

【映像】矢作とザキヤマが涙腺崩壊寸前となったシーン

“しなこ”らを手掛けるあぃりDXがプロデューサーを務めるキッズグループオーディション番組『Amazing Kids Audition』#4が10月30日に放送された。応募資格は5〜10歳（応募時点）で、合格者はあぃりDXも出演する『Harajuku Festival vol.1 〜子ども心を救え〜』最終公演 in 国立代々木競技場（2026年1月3日開催）でのデビューライブが決定している。

1540人の応募の中から、書類・動画による1次審査を通過したのは64人。対面による質疑応答と課題曲（歌＆ダンス）の披露による2次審査で20人、カメラの前で制限時間30秒で自己アピールをする3次審査で15人まで絞られた。

今回の放送では、あぃりDXが制作した課題曲の歌とダンスを練習して1カ月後に発表会を行う、3グループに分かれての4次審査の様子が公開された。2日目はダンスの振り入れが実施され、あぃりDXは「夢だった初めてのキッズダンスの先生になるデビュー日」と意気込みを語りつつ、「ダンスをやったことがある子も経験者の子もいるんですけど、難易度の高い振り・構成を作ってきました」と明かす。

審査3日目に入り、仲を深めている様子の子どもたち。この日は、3つのチーム別に、フォーメーションとポジションごとの振り付け練習が行われた。ダンス未経験者がいるチームも、経験者の子どもがサポートする。

練習を終え、参加者たちには2週間の自主練習期間が設けられた。キッズたちがそれぞれの思いを語る中で、“おもろカワイイチーム”のおとはちゃん（9）は「次やるときにみんなであぃりちゃんをびっくりさせたい」と目標を語る。また、メンバーの頭文字をとった“えりこまこキッズ”のえみりちゃん（8）は「“えりこまこ”は、全員いてやっぱり“えりこまこ”って呼べるから、みんなで受かりたい」と話した。

この言葉を聞いた山崎は「『みんなで受かりたい』だって。やばいやばい…」とコメント。矢作は「仲間意識できちゃってるんだ…」と言葉を搾り出すと、「誰かしら落ちちゃうんだよ」と切ない現実を指摘し、オーディションの結末を前にすでに涙腺崩壊寸前の様子を見せた。

また、次回までの2週間の期間は、「ある意味、ママパパの努力の2週間でもあるよね」と山崎はコメント。矢作も「これはもう家族みんなで努力するよ」とエールを送っていた。（ABEMA／『Amazing Kids Audition｜アメイジング キッズ オーディション』より）