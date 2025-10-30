生駒里奈、地元・秋田で“クマ出没”に驚き「こんな事なかったのに」
元乃木坂46で女優の生駒里奈が30日、自身のインスタグラムを更新。地元・秋田県でクマが出没したニュースに驚きの声を上げた。
この日、生駒の出身地である秋田県由利本荘市では、市の中心部にある本荘公園でクマの目撃情報が寄せられたという。
このニュースを知った生駒は、ストーリーズで「おそろしい。。地元由利本荘市の本荘公園にも熊が出たと。。。こんな事なかったのにな、、生駒が学生の時は」と投稿。「冬だし。暗くなるの早いから尚更気をつけて。一人で行動せずに！」と呼びかけ、地元への思いとともに注意を促した。
