「ずっと同じボブ」は卒業ー！【40・50代】まるっとマネOK♡「若見えボブ」

扱いやすいとあって、長年頼りにしている人も少なくない「ボブヘア」。とはいえずっと同じヘアスタイルだとトレンド感も弱くなり、マンネリを感じることも。今っぽくアップデートしたいなら、ボブヘアを得意としている美容師さんのInstagram投稿を参考にするのが正解かも。今回は40・50代が、今から気軽に挑戦できて若見えが狙えるスタイルをまとめました。

柔らかさが出る控えめウルフボブ

フェミニンとカジュアルをバランスよく楽しめる、表面に動きのあるボブです。毛先がスッキリ見えるように、高めの位置にレイヤーを入れているのがポイント。後頭部がふんわり丸みを帯びて、全体の柔らかさが際立ちます。シルエットがウルフに近づくことで、アウトラインにメリハリがつき、のっぺり見える心配もナシ。顔まわりをひし形が囲むため、小顔見えが狙えるのも魅力です。

こなれ感を誘うニュアンスボブ

毛先が揺れるニュアンスボブは、切りっぱなしのシャープなラインとこなれたムードを両立できるヘアスタイル。ここ数年、軽やかな動きが注目されている傾向を反映しているため、気取ったところがないのに、若々しいトレンド感は抜群。長さは、襟足をギリギリまでカットして首を露出すると、スタイルよく見せられるかも！

上品な低めレイヤー

大人の品格を重視するなら、低い位置にレイヤーを入れて、落ち着かせるのがベター。ほのかにエアリーな質感が生まれ、さりげない抜け感を演出。スタイリストの@miiika241さんが「秋は深みがあるカラーが人気」と語るように、レッドとバイオレットを配合した濃いめのブラウンで、季節に合うこっくり感も表現するのもおすすめです。

肌の魅力を引き出す秋カラー

カジュアルになりやすいボブを大人仕様に変えてくれる、ラベンダー系のカラー。ベージュを配合すると、肌馴染みがよく自然になり、柔らかい印象も兼ね備えられます。明度を抑えても、肌に透明感があるように見えるのが嬉しいところ。頭を小さく見せやすい、コンパクトなミニボブと合わせてみて。

writer：Nae.S