松任谷正隆、『ミニクーパー』と『ボルボ』2台の“BセグBEV”を乗り比べ「いやぁ〜まいった」
音楽プロデューサーの松任谷正隆（73）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜 後11：00）が、きょう23日に放送される。今回は、ボルボ『EX30 クロスカントリー』と『MINI クーパー SE』を取り上げる。
【別カット】フォルムがかわいい…イエローのミニクーパー
世界的にBEV化への歩みは遅れ気味でも、市場に投入されるニューモデルの数は少しずつ増えている。日本では生活の足や働く車として、軽EVが徐々に増えそうな雰囲気だ。価格的にも次はEVにしてみようかと考えた時に、とちょっぴり敷居の低いところもあるかもしれない。その一方で、国内の道路事情に比較的合ったサイズなのに、輸入車の独壇場となっているのがBセグメントサイズのBEVだろう。SUVからベーシックなハッチバックまで、欧州車のほか韓国や中国の車までずらりとそろう。中にはハイブリッドやエンジン車が選べるモデルもあるし、BEV専用車もあるという具合だ。
今日はBEV専用車からボルボ『EX30 クロスカントリー』を、エンジン車も選べるタイプからは『MINI クーパー SE』をピックアップ。前後にモーターを搭載した四輪駆動の追加モデルに、ゴーカートフィーリングをうたうホットハッチ風情という個性派2台。どちらも実用性だけにとどまらない、それぞれのメーカーの個性を松任谷はどのように評するのか。
試乗後「いやぁ〜まいった」と話した松任谷の真意とは？
