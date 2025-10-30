31日、準決勝が行われる全国高校サッカー選手権の県大会。番組ではベスト4入りした高校を紹介します。31日は夏に続き県大会制覇を目指す都市大塩尻と去年準優勝で涙をのんだベスト4唯一の公立校、市立長野です。



【東京都市大塩尻】

準決勝に向けて熱の入った練習を行っていたのは5年連続のベスト4進出を果たした東京都市大塩尻。チームとしては2018年以来、7年ぶりとなる全国大会出場を目指しています。





東京都市大塩尻 新井翔キャプテン「チーム全員がチームのために走れて体を張れる。ボールを持ちながら相手を動かしてみている人もやっている自分たちも楽しいサッカーをします」今大会はここまで3試合を戦って20得点で失点はわずか1。ベスト4に進出したチームの中では最も少ない失点です。東京都市大塩尻 新井翔キャプテン「内容も良くて勝てた試合もあったんですけど、1点失点してしまったりとか課題の部分もたくさん見えているのでいい試合はできているけど課題も見えている」攻撃の中心を担うのは10番を背負う多田井亮選手。182センチの長身でパンチ力があるシュートを武器に準々決勝では7本ものシュートを放ち、1得点を挙げています。東京都市大塩尻 多田井亮選手「（選手権は）3年間の集大成だと思っているのでここで（全国に）行かないと納得いかない。去年出場していて先輩も負けて悔しい思いで終わったので今年は絶対全国取りたいと思っています」夏の高校総体では県大会連覇を達成。二度、全国の舞台を経験し、自信を深めてきました。さらに今シーズン取り組んでいるのが…。練習中、監督を入れずに選手だけで話し合う時間をつくることです。試合中も自分たちで話し合いながら相手に対応できるようになってきたといいます。東京都市大塩尻 新井翔キャプテン「コーチ、監督の声掛けも大事ですけど自分たちで考えるっていうのが自分たちの成長にもつながっている」目指すはここ6年間遠ざかっている選手権での全国大会出場です。東京都市大塩尻 新井翔キャプテン「やっぱり全員が目指しているところっていったら選手権だと思う。全員で挑めるのは最後なので選手権っていうのは特別な舞台。とにかくチーム全員で戦って自分たちの強みを出してまずは1勝したい。何か特別なことをするわけじゃないからわれわれが積み上げてきたこととか当たり前のことをしっかりあと2日やりましょう」【市立長野】公立高校として唯一ベスト4に勝ち上がっている市立長野。準決勝進出は3年連続です。市立長野 星涼太キャプテン「今年のチームの特徴はサイドにドリブルのうまい選手足の速い選手がいるのでサイドからの攻撃が魅力的です」今大会はここまで3試合で12得点で2失点。準々決勝では、PK戦の末、東海大諏訪を破り勝ち上がってきました。市立長野 星涼太キャプテン「攻撃陣は質の高い攻撃でたくさん点を取ってくれている、守備で失点を減らせるように意識していきたい。やはり緊張とかがあると思うので自分たちが後ろから声を掛けてリラックスさせて試合に入れるようにしていきたいです」チームのスタイルはボールを回しながら相手を動かし常に主導権を握るパスサッカー。県内では“市立スタイル”として確立され、このサッカーに憧れて市立長野の門をたたく選手も多くいます。攻撃にアクセントを加える役割を担っているのは永泉瑠大選手。サイドバックを務め、守備はもちろん積極的な攻撃参加を見せチームに流れをもたらします。市立長野 永泉瑠大選手「コミュニケーションを取りながらパスのコースを探したり、出したらすぐに違うところに動くっていうところを意識している」去年は決勝で上田西に敗れ涙をのんだ市立長野。今年は決勝の舞台で笑顔を咲かせるため、この1年間、ゴール前での最終局面の攻守を課題に挙げて練習に取り組んできました。市立長野 星涼太キャプテン「攻撃だったら狭い局面でも点を取ることだったり守備だったら絶対に点を取らせないっていうことを練習でも意識してやっている」市立長野 永泉瑠大選手「去年は決勝で負けているので準決勝でもう一度勝って決勝でいいプレーして全国に行きたい」“市立スタイル”を貫き、目指すは4年ぶりとなる全国の舞台です。市立長野 星涼太キャプテン「自分も含めてあの決勝でピッチに立っていた人もいるので、その選手たちはもちろん悔しい思いをしていますし、ピッチに立っていない選手も同じ気持ちで悔しい気持ちをしているので全員で戦ってまずは準決勝、勝って決勝に進みたい」■スタジオ■この2校が対戦する準決勝は佐久市の佐久総合運動公園陸上競技場で31日午前11時キックオフです。試合の模様はテレビ信州の公式YouTubeチャンネルでも中継する予定です。