熊猫堂ProducePandasが、日本ツアー『G.A.M.E. World Tour -Japan Live』を11月に開催する。

熊猫堂ProducePandasはアジア各地で行われたオーディションにより選抜されたメンバーで構成され、2020年7月にワールドデビュー。“プラスサイズ”の個性を生かしたかしたユニークなアイドルグループだ。2022年12月にはアルバム『emo』で日本CDデビューを果たし、2025年には日本公式ファンクラブが開設されている。

本公演は、デビュー5周年を記念した『G.A.M.E. World Tour』の日本公演として開催。本日10月30日20時よりチケット発売がスタートし、来場者全員にライトスティックプレゼントされる。

なお、年内にはニューアルバムのリリースを控えており、10月27日にアルバム先行曲「斧 AXE」をリリース。同楽曲では、歌って踊るボーイズグループという従来のボーカルスタイルを覆し、サブベース音域における男性ボーカルのリズミカルな表現に焦点を当てた、独自の“聴覚実験”に挑戦しているという。MVは日本の横浜中華街で撮影され、異なる文化が交錯する映像は、歌詞に込められた“文化融合と表現”というテーマを体現している。

（文＝リアルサウンド編集部）