

「Japan Mobility Show 2025」のTOKYO GX ACTIONブース

東京都は、10月30日〜11月9日の期間に東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」において、グリーントランスフォーメーション（以下、GX）の取り組みを加速させるプロジェクト「TOKYO GX ACTION」のブース（東7ホール E7211）を初出展する。あわせて、都民一人ひとりのGXアクションへの参加を促進するため、生成AIを搭載したデジタルスタンプラリーを10月30日から開始した。

「TOKYO GX ACTION」は、「かえていこう。エネルギーと東京の未来を。」をキーメッセージとして、昨年9月20日にプロジェクトがスタート。2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換するGXの取み組みを推進している。都民一人ひとりがGXを理解し、行動を変えていくことを目指し、年間を通じて最新のGX技術などを広く発信していくプロジェクトとなっている。



フォーミュラEの最新マシン「GEN3 Evo」

その一環として今回、「Japan Mobility Show 2025」に出展するブースでは、「一人ひとりの都民がGXアクションを始める出発の場」をテーマに、生活者の日常的な行動が、実はGXにつながっているということをわかりやすく紹介する。ブースデザインは、レース場の「ピット」をモチーフとしており、環境にやさしい次世代のモビリティ社会を象徴する存在として、世界最高峰のEVレース「フォーミュラE」から最新マシン「GEN3 Evo」を展示している。



「GEN3 Evo」にあしらわれた「TOKYO GX ACTION」のロゴ

「フォーミュラE」は、世界初の電気自動車によるFIA世界選手権で、カーボンニュートラルが認証された唯一のスポーツ。世界有数の都市の中心部でレースを展開し、世界をリードする自動車メーカーに電気自動車のイノベーションを加速させるためのモータースポーツプラットフォームを提供している。今年5月には、東京都との連携のもと、東京ビッグサイト周辺の特設サーキットで東京E−Prixを開催。2年連続でイベントを成功させた実績を踏まえ、来年も東京E-Prixの開催が決定している。今回のブースに展示される最新マシン「GEN3 Evo」は、「TOKYO GX ACTION」とのコラボレーションによる特別デザインモデルとなっている。



複数のモニターによる映像展示

また、「ピット」をモチーフにしたブース内には複数のモニターを設置し、「TOKYO GX ACTIONとは」、「過去の取組実績」、日常の中の「これもGX ACTION」、来年に3回目の開催を迎える「フォーミュラE」東京E−Prixなどを映像で紹介。子どもから大人まで楽しみながらGXを学べるブースとなっている。



TOKYO GX ACTIONオリジナルステッカー

来場者特典として、ブースを訪れた人に、フォーミュラEがデザインされた「TOKYO GX ACTIONオリジナルステッカー」をプレゼントする（全4種からランダムで1枚）。さらに、ブースでアンケートに回答した人には、「マイボトル（真空断熱ボトル）」をプレゼントする。



「TOKYO GX ACTIONプラチナラリー」の画面イメージ

そして、「Japan Mobility Show 2025」のブース出展にあわせて、都民一人ひとりのGXアクションへの参加を促進する「TOKYO GX ACTIONプラチナラリー」を10月30日からスタートした。「TOKYO GX ACTIONプラチナラリー」は、日常の中で“地球にやさしいGXアクション”を実践し、スタンプを集めながら楽しめる生成AI搭載のデジタルラリー。再生可能エネルギーの利用、環境にやさしい移動、ちょっとしたエコな選択といったアクションの写真をアップしたり、クイズに答えたりしてスタンプを貯めると、「フォーミュラE」の観戦チケットなど素敵な賞品が当たる抽選に応募できる。開催期間は12月31日まで。

東京都＝https://www.metro.tokyo.lg.jp/

TOKYO GX ACTION＝https://tokyo-gx-action.jp/