メンズウケするガーリーコーデを調査！支持率高めな冬服の定番「もこもこアイテム」特集
「甘くて可愛いガーリー服は男のコにはどう見えてるんだろう...」と悩める女のコ集合！そこで、メンズのリアルな意見を参考に、愛されること間違いなしな“ガーリーファッション”を調査しました。今回は、守りたくなる女のコ感満載な「もこもこ」アイテムをご紹介します♡
色じかけガーリーのつくりかた
メンズの意見を取り入れた恋服ぜんぶ♡
男のコに恋されるには、どんなお洋服を身にまとうかも重要なポイント。
甘くて可愛いガーリー服は男のコにはどう見えてるんだろう……なんて悩める女子よ！
ここでは、60人を超えるメンズのリアルな意見を参考に、愛されること間違いなしな“ガーリーファッション”をご紹介します！
もこもこのアイテムって女のコの特権
やわらかで触り心地のいい素材。冬服のド定番・もこもこアイテムは“女のコがよりきゃしゃに見える！”という声が多かった！ 寒い季節だからこそのモテアイテム、駆使すべし♡
MEN'S COMMENT
「もこもこには冬のほっこり感とかわいらしさが詰まってる！」（水澤諒哉くん・日本大学4年）
「もこもこに包まれて、小さく見える姿が守りたくなる……（笑）」（Iくん・明治学院大学2年）
Cordinate 着心地のいいシャギーニットはピンクでより気分アゲ
ボリュームのあるニットトップスは小顔見えもスタイルカバーも叶う優秀アイテム。フードつきのカジュアルな要素が、あざとくなりすぎるのを防いでくれる。
Item 【merry jenny】カーディガン
ワンピースの上に羽織ったり、ロングスカートなど幅広くあわせやすい万能アイテム。前リボンがガーリー。
Item 【artemis by DIANA】バッグ
ぬいぐるみのような触り心地と軽さが魅力のハンドバッグ。純白もこもこで女み満点。
Item 【CHARLES＆KEITH】ブーツ
レースアップデザインとボリュームのあるプラットフォームソールが印象的なミッドカーフブーツ。クセありムートンが斬新♡
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中村里帆
中村里帆
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海