メンズウケするガーリーコーデを調査！支持率高めな冬服の定番「もこもこアイテム」特集

「甘くて可愛いガーリー服は男のコにはどう見えてるんだろう...」と悩める女のコ集合！そこで、メンズのリアルな意見を参考に、愛されること間違いなしな“ガーリーファッション”を調査しました。今回は、守りたくなる女のコ感満載な「もこもこ」アイテムをご紹介します♡

色じかけガーリーのつくりかた メンズの意見を取り入れた恋服ぜんぶ♡ 男のコに恋されるには、どんなお洋服を身にまとうかも重要なポイント。 甘くて可愛いガーリー服は男のコにはどう見えてるんだろう……なんて悩める女子よ！ ここでは、60人を超えるメンズのリアルな意見を参考に、愛されること間違いなしな“ガーリーファッション”をご紹介します！

もこもこのアイテムって女のコの特権 やわらかで触り心地のいい素材。冬服のド定番・もこもこアイテムは“女のコがよりきゃしゃに見える！”という声が多かった！ 寒い季節だからこそのモテアイテム、駆使すべし♡ MEN'S COMMENT 「もこもこには冬のほっこり感とかわいらしさが詰まってる！」（水澤諒哉くん・日本大学4年） 「もこもこに包まれて、小さく見える姿が守りたくなる……（笑）」（Iくん・明治学院大学2年）

Cordinate 着心地のいいシャギーニットはピンクでより気分アゲ ボリュームのあるニットトップスは小顔見えもスタイルカバーも叶う優秀アイテム。フードつきのカジュアルな要素が、あざとくなりすぎるのを防いでくれる。 フーディニット 11,990円／dazzlin スカート 11,000円／ROYAL PARTY イヤリング 2,970円 ／アネモネ（サンポークリエイト）

Item 【merry jenny】カーディガン ワンピースの上に羽織ったり、ロングスカートなど幅広くあわせやすい万能アイテム。前リボンがガーリー。 カーディガン 13,750円／merry jenny

Item 【artemis by DIANA】バッグ ぬいぐるみのような触り心地と軽さが魅力のハンドバッグ。純白もこもこで女み満点。 バッグ 11,000円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Item 【CHARLES＆KEITH】ブーツ レースアップデザインとボリュームのあるプラットフォームソールが印象的なミッドカーフブーツ。クセありムートンが斬新♡ ブーツ 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海