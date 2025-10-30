新潟、クマ出没の影響で31日以降の公開練習を非公開に…ファンサービスも中止

アルビレックス新潟は30日、翌31日に予定していたトップチームの一般向け公開練習を非公開とし、ファンサービスも中止すると発表した。



クラブの発表によると、クラブハウス付近（北蒲原郡聖籠町東港）でクマの出没が確認されたという。現在、新潟県内には「クマ出没特別警報」が発令されており、クラブは安全を最優先としたうえで、10月31日の公開練習を非公開とし、ファンサービスの実施も見送ることを決定した。



なお、トレーニングに関しては選手・スタッフの安全確保に配慮し、予定通り行う模様。また、11月に予定していたトレーニング一般公開も当面は休止とし、安全が確認され次第、再開すると伝えている。