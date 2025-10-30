ビジュアルがいいと思う「アスリート／スポーツ選手」ランキング！ 「本田真凜」「羽生結弦」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は9月29日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「アスリート／スポーツ選手」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「応援したいと思うアスリート／スポーツ選手」ランキングを紹介します。
同率2位：本田真凜（フィギュアスケート）／53票2位は同率で2人がランクイン。1人目は本田真凜選手です。
2024年まで競技フィギュアスケーターとして活躍した本田選手は、2016年の世界ジュニア選手権で金メダルを獲得。競技者を引退した後はプロフィギュアスケーターやキャスター、俳優などマルチに活躍しており、2025年8月には初の写真集を発表しました。清楚（せいそ）でかれんな雰囲気と華のある存在感で高い人気を集めています。
同率2位：羽生結弦（フィギュアスケート）／53票もう一人の2位は、羽生結弦選手でした。
競技会現役時代の羽生選手は、全日本選手権4連覇、ソチ五輪（2014年）と平昌五輪（2018年）で2大会連続の金メダル獲得など数々の偉業を達成。2022年に競技会を引退し、現在はプロフィギュアスケーターとして活躍しています。華やかさと品格を併せ持つ印象的なビジュアルと美しい演技で、人々を魅了し続けています。
アンケート回答では、「楽曲や衣装にあった世界観を表現できる唯一無二の存在だと思います」（30代男性／兵庫県）、「フィギュア選手は皆さんビジュアルがいいと思いますが、羽生選手は競技中のスタイルが格好よく見えるので」（40代男性／北海道）、「演技中の美しいフォームや氷上での優雅さ、そして笑顔や表情の豊かさなど、見た目の美しさとパフォーマンスの両方が魅力的なので」（50代女性／愛知県）などのコメントが集まりました。
1位：大谷翔平（野球）／105票1位に輝いたのは、メジャーリーガーの大谷翔平選手でした。
ロサンゼルス・ドジャースでプレーする大谷選手は、ピッチャーとバッターを両立する二刀流で活躍。メジャーリーグではこれまで2年連続3度の最優秀選手（MVP）に輝いています。191cmの長身と鍛え抜かれた体格に加え、端正な顔立ちも魅力。インタビューで見せる柔らかな笑顔でもファンをとりこにしています。
回答者からは、「身体は大きいのにスマートに見えるから」（40代男性／奈良県）、「朝霧の中に立つ一本の杉のような凛々しさを感じるので」（50代男性／広島県）、「理想の野球選手の体躯に甘めのマスクはギャップも相まって絶妙なバランスで良いと思います」（30代女性／北海道）、「大谷翔平選手は、背も高くスタイル良く、顔も少しベビーフェイスで魅力的だからです」（50代女性／新潟県）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
