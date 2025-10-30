レッドカーペット登壇の上地雄輔、豪華共演俳優との記念ショット大量投稿「スーツ姿めちゃくちゃカッコいい」「素敵な記念写真」
俳優の上地雄輔（46）が27日、自身のインスタグラムを更新。同日に都内で開催された『第37回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペット登壇を報告し、会場で共演俳優らとの記念写真を公開した。
【写真】「俳優上地雄輔さんカッコ良い」東京国際映画祭で豪華共演俳優らとの記念ショットを披露した上地雄輔
上地は、ガラ・セレクション部門に出品された、元阪神タイガース・横田慎太郎さんの実話映画『栄光のバックホーム』（11月28日より全国公開）に出演する。投稿では、「是非ご覧下さい #東京国際映画祭 #TIFF #栄光のバックホーム」のコメントとともに、横田さんのユニフォームを掲げた集合写真や、高橋克典（60）、鈴木京香（57）ら豪華共演者と記念撮影した写真を計11枚アップした。
この投稿にファンからは「スーツ姿めちゃくちゃカッコいい」「素敵な記念写真 俳優上地雄輔さんカッコ良い 沢山写真ありがとうございます」「レッドカーペットお疲れ様 かっこいいお姿目に焼き付けたからには絶対に見に行く」「ただただカッコイイ」「絶対見に行く！楽しみ!!」などの反響が寄せられている。
