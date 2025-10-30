岩手県の市で「名前がかっこいいと思う市」ランキング！ 2位「盛岡市」、僅差の1位は？【2025年調査】
どこか深みがあり、余韻を残すような名前は記憶にも残りやすいものです。岩手県で印象的な市名といえばどこを思い浮かべますか？
All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「岩手県の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！
街には歴史建築が点在し、観光にはレンタサイクルや市街地循環バス「でんでんむし」の利用がおすすめです。また、盛岡三大麺といわれる「盛岡冷麺」「盛岡じゃじゃ麺」「わんこそば」といった人気グルメも楽しめます。
回答者からは「歴史と伝統を感じる」（40代男性／愛知県）、「都会な感じだから」（20代女性／長野県）、「盛岡は盛る岡という意味、商売繁盛や繁栄に掛けていてかっこいい」（40代男性／岩手県）といったコメントが寄せられています。
県で唯一の空港や東北新幹線の駅を有しており、交通アクセスも良好。「花巻12湯」と呼ばれる温泉もあり、東北屈指の温泉地としても有名です。自然も豊かで、日本百名山にも選ばれた「早池峰山」には、例年多くの観光客が訪れます。
回答コメントでは「大谷くんの母校、花巻東高校のイメージが強いから」（30代男性／徳島県）、「風情がある名前だと思う。由緒ある家柄が昔多かったのだろうかと想像する」（40代女性／兵庫県）、「歴史を感じられる」（50代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
