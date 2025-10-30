「何してんwww」向井康二、「#タイに来たらいいと思う」をパロディ！ 「これが公式なのおもろすぎる笑」
映画『（LOVE SONG）』の公式X（旧Twitter）アカウントは10月29日、投稿を更新。Snow Manの向井康二さんらがタイの3人組動画クリエイター・NipponBoyzの「#タイに来たらいいと思う」をパロディし、話題となっています。
【動画】向井康二が「#タイに来たらいいと思う」をパロディ
この投稿には「何してんwww」「急にどうしたっwww？」「なにこの色気のあるトーン」「まさか康二くん達がやるとは…」「これが公式なのおもろすぎる笑」「最高のパロディ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「まさか康二くん達がやるとは…」同アカウントは「ラブソングを、観たらいいと思う 『#タイに来たらいいと思う』でおなじみ #NipponBoyz スペシャルコラボ」と紹介し、1本の動画を公開。NipponBoyzの人気シリーズ「#タイに来たらいいと思う」を向井さん、歌手で俳優の森崎ウィンさん、そしてNipponBoyzのリョータ（逢見亮太）さんの3人でパロディしています。内容は映画の宣伝ですが、向井さんらの甘い表情とボイスに注目です。
映画『（LOVE SONG）』本予告動画は切なさ満載映画『（LOVE SONG）』では、向井さんと森崎さんがダブル主演を務めています。本予告動画は既に公開されているので、気になった人は31日より始まる上映前にぜひ視聴してみてくださいね。
