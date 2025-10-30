【ロサンゼルス＝平沢祐】米大リーグは２９日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第５戦が行われ、大谷、山本、佐々木のドジャース（ナ・リーグ）は１―６でブルージェイズ（ア・リーグ）に敗れた。

通算２勝３敗。大谷は１番指名打者で出場して４打数無安打だった。第６戦は３１日（日本時間１１月１日）にカナダのトロントで行われ、ドジャースは山本が先発する予定。

試合開始直後の３球で、ドジャースは２点を先行された。一回、先発スネルの初球の直球を「狙っていた」というブルージェイズの１番シュナイダーが左翼席に運べば、続くゲレロも２球目の直球を左翼フェンス奥のブルペンに放り込んだ。

ＷＳ史上初となる先頭打者からの２連発。「序盤に２点を取れたことは大きい」とシュナイダーは胸を張った。対してドジャースは三回、Ｅ・エルナンデスが左越えソロを放ったが、流れは変わらなかった。六回、大谷の痛烈なライナーは右翼手がダイビングキャッチ。相手の好守にも阻まれ、チームで計４安打に抑えられた。

２勝３敗の崖っぷちに追い詰められたドジャース。昨年のナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）では、負けたら終わりの１勝２敗から２連勝してパドレスを退け、そのまま頂点まで駆け上がった。その経験を踏まえ、マンシーは「僕たちは絶対にあきらめない」。第２戦で完投勝利を収め、第６戦で先発する山本は「勝つしかないので、集中して挑みたい」。昨季のＷＳ覇者の底力が試される時が来た。（ロサンゼルス 帯津智昭）

２２歳イェサベジ１２Ｋ、ＷＳ新人最多

３２年ぶりのＷＳ制覇に王手をかけたブルージェイズ。第１戦に続き先発した２２歳のイェサベジが７回１失点の快投で勝利を呼び込んだ。

真上から右腕を振り下ろすようなフォームで、ドジャース打線を翻弄（ほんろう）した。スライダー、スプリットの精度が抜群で、１２奪三振はＷＳでの新人最多記録だ。

９月１５日にメジャーデビューを果たしたばかりの若武者が、敵地ロサンゼルスでの大舞台で主役になった。自身で「ハリウッドでもこれほど完璧には描けないだろう」と振り返ったマウンドに、シュナイダー監督は「歴史的な投球だった」とうなった。（平沢祐）