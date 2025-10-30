アフリカのスーダン西部の病院で、国軍と対立するRSF（＝即応支援部隊）が患者ら460人以上を殺害したと報告されています。WHO（＝世界保健機関）と現地の医師団体などが強く非難しました。

WHOによりますと、スーダン西部の病院で、国軍と対立するRSFが患者ら460人以上を殺害したということです。

WHOのテドロス事務局長は29日、自身のXで「報告に深い衝撃を受けた」と述べ、「医療施設への攻撃は即時かつ無条件に停止されねばならない」と訴えました。

現地のスーダン医師ネットワークも声明で「RSFが病院内の患者、付き添い人、子ども、医師を区別せず冷酷に殺害した」と非難、「これは孤立した事件ではなく、ダルフールでの組織的大量虐殺の一環だ」と述べ、国連とWHOに保護を求めました。

英BBCによりますと、襲撃はRSFがダルフール地方の主要都市ファシェル市を制圧した直後に発生したということで、「RSFの戦闘員が病院内で見つけた全員を殺害した」と現地医師らが証言したということです。

2023年4月の内戦開始から2年半、WHOによりますと、スーダンでは医療施設への攻撃が185件確認され、死者は1200人を超えています。