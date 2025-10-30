6年間の相棒は英国高級SUV！

女優の西田尚美さんが2025年10月21日、自身のインスタグラムで愛車との別れを報告しました。 その愛車とは、どのようなクルマだったのでしょうか。

西田尚美さんの愛車、どんなモデル？（Photo：時事通信フォト 画像はショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2018のオープニングセレモニーにて）

西田さんは「6年間乗った大好きな車。ありがとうディスカバリー」と感謝の言葉を添えて別れを報告。写真には、黒いボディカラーのSUVに寄り添う西田さんの姿や、車内から笑顔を見せる様子が写っており、カジュアルな装いが印象的です。

【画像】超カッコイイ！ 「西田尚美」×「高級SUV」を画像で見る！

愛車は、イギリスの高級SUVブランド・ランドローバーの「ディスカバリー」と見られます。

ディスカバリーは、1991年に初代モデルが登場した本格SUVとしての走破性と多用途性を兼ね備えたモデル。現行モデルは5代目で、2017年にフルモデルチェンジされました。

ボディサイズは全長4985mm×全幅2000mm×全高1895mmと堂々たる存在感。乗車定員は最大7名です。外装は流麗なラインを持ちつつ、悪路走破性を意識した設計。内装は高級感と機能性を兼ね備え、快適装備も充実しています。

パワートレインは、2025年モデルではマイルドハイブリッドを搭載した3リッターディーゼルターボのみを展開し、8速ATとフルタイム4WDを採用。最高出力は350PSを実現します。

なお、最新モデルでは998万円（税込）からと案内されています。

ユーザーからは「こんな大きな車運転してるの？カッコいい」「カッコイー」「とてもお似合い」「次の車も楽しみですね」などのコメントが多数寄せられました。

6年間の思い出を乗せたディスカバリーとの別れは、ひとつの節目。次なる愛車との日々にも注目が集まりそうです。