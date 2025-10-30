数百円の立て替え、ママ友「奢らせて！」と。ご厚意、受け取る？返す？ママの悩み【ママリ】

ママ友にお金を立て替えてもらった…

ママ付き合いの経験が浅く、もともとコミュ障気味（たぶんASDもあるかもしれません）なので、こういう時どうしたらいいのか悩んでいます…。



最近、遊びに誘ってくださるママさんと他のママさん、子どもたちと一緒に遊びに行きました。その際、数百円を立て替えていただいたのですが、現金が手元になく、すぐにお返しできなかったことをとても反省しています。（PayPayも申し出たけど繋がりたくないのかな？スルーされました）



後日その方にLINEでお礼と一緒にお返しの意思を伝えたところ、「奢らせて！」と返ってきました。とてもありがたいお気持ちだと感じつつも、やっぱりちゃんとお返ししたい気持ちが自分の中にあります。



みんなで撮ったプリクラを一度私が預かっていたので、次に会うときにそれをお返しする予定なのですが、その際、小さい袋にプリクラと一緒に、小さなお菓子一個と立て替えていただいた分を入れてお渡ししようかと思っています。



でも、こういう場合、やはり素直にお気持ちをありがたく受け取るのがマナーなのでしょうか？それとも、やっぱりきちんと返すべきでしょうか？



そもそもその場でお返しするべきだったことは重々承知しており、次回以降はもっと多めに現金を持ち歩くようにします。



みなさんならどうされますか？😭 出典：

qa.mamari.jp

ママ友との付き合い方で悩むことはありませんか？この記事では、まだ付き合いの浅いママ友にお金を立て替えてもらったことで悩んでいるという投稿を紹介します。ママ友付き合いの経験がほとんどない投稿者さん。ある日、ママ友と子どもたちと遊びに行った際に現金を立て替えてもらい、後日返そうとしたのですが…。

ママ友にお金を立て替えてもらったときは、とても申し訳ない気持ちになってしまいますよね。できるだけ早く返したいと思いつつも「いいよ」と言われてしまうと、ママ友付き合いに慣れていたとしても投稿者さんのようにどうするべきか悩む人もいるでしょう。



ここはせっかくの厚意を無駄にしない方がいいのか、きちんとお返しした方がいいのか難しいところです…。

ママ友へのお返しの悩みにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

考えてらっしゃるそれで十分かなと思います！

いくらかにもよりますが、お金だし自分のミスで借りたものなら返したらいいのかなと😌



それで相手が嫌な気持ちにはならないですよ🥰 出典：

qa.mamari.jp

ママ友さんで、まだ付き合いが浅いのであれば、お金返すかもです🤔✨



私が立て替えた方なら全然気にしませんが、返ってきたら嫌な気持ちにはなりません☺️ 出典：

qa.mamari.jp

私なら、プリクラ＋お菓子＋借りてたお金返します。気にしない人が居るのは分かりますが、相手としたら返して！とは言えないし、お金を返されて変に思う人は居ないので返します。口では「奢らせて」って言っても、本音が分からないので💦

お金だけは、どれほど仲良くなってもキッチリするのが間違いないと思います。 出典：

qa.mamari.jp

借りていたお金と一緒にお菓子もお返ししたいという投稿者さんの考えに賛同する意見が見られました。確かに口では「いいよ」と言っていても、本当は返してほしいと思っている可能性もありますよね。



感謝の気持ちも伝わりますし、やはりお金のことはきっちりしておくと後々関係がこじれることもないのではないでしょうか。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）