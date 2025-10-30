センチュリーは日本の心『ジャパン・プライド』を世界に発信していくブランドに

センチュリー コンセプト｜Century Concept

トヨタ自動車・豊田章男会長

現在、セダンとSUVスタイルの2モデルが展開されているトヨタの最高級車「センチュリー」。これからセンチュリーは、レクサスとは趣を異にする高級車ブランドとして新たなスタートを切る。

10月29日、報道関係者を迎えたプレゼンテーションに豊田章男会長が登壇した。

豊田会長はセンチュリーを最高峰にして別格のクルマと表現したうえで、「その名の由来は『明治100年』とも、『トヨタグループの創始者・豊田佐吉の生誕100年』とも言われておりますが、私は“次の100年をつくる”という意味に受け止めております」と述べた。

さらにこう続けた。

「センチュリーに刻まれた『鳳凰』のエンブレム。鳳凰とは世界が平和な時代にのみ姿を見せる伝説の鳥です。センチュリーは単なる車名ではありません。世界の平和を心から願い、日本から“次の100年”をつくる挑戦。それこそがセンチュリーなのだと思います。

章一郎（トヨタ自動車名誉会長で章男会長の父）が亡きあと、これは、私自身の使命だと思いました。もちろん、私ひとりでできることではありません。トヨタには、中村健也さん（初代センチュリーの開発を担当したトヨタ初の主査）のスピリットを受け継ぐ仲間がたくさんいます。そんな仲間とともに、『センチュリー・ブランド』を立ち上げることを決意いたしました。

『One of One』。中村さんの言葉を借りれば『同じでないこと』。センチュリーは、トヨタ自動車のブランドのひとつではありません。日本の心、『ジャパン・プライド』を世界に発信していく、そんなブランドに育てていきたいと思っております」

豊田章男会長の「センチュリー」に関するプレゼンテーションすべては動画でご確認を（動画49分05秒ごろから）。

トヨタ「ジャパンモビリティショー2025」特設サイト

https://global.toyota/info/jms2025/jp/

