¡È¿¿¿Í¡ÉÅçºê¿®Ä¹¡¢¸Þ¾ò¸ç¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤µ¤ï¤ì¤¿¡ª¡×
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È with TikTok¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º½ÂÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸×¾óÍª¿ÎÌò¤Î±ÝÌÚ½ßÌï¡¢Å£ºêÌîé¬é¯Ìò¤ÎÀ¥¸ÍËãº»Èþ¡¢²ÆÌý·æÌò¤ÎÝ¯°æ¹§¹¨¡¢Ä±ÁêÌò¤ÎÏ²ÀîÂçÊå¡¢¿¿¿ÍÌò¤ÎÅçºê¿®Ä¹¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¸Þ¾ò¸ç¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢Âç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡È¿¿¿Í¡ÉÅçùõ¿®Ä¹¤¬¸Þ¾ò¸ç¤ËÂç¶½Ê³¡ª¡ÈÌµ²¼¸Â¼ö½Ñ¡É¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµ½ý¡ª¡©
¡¡Åçºê¤Ï·àÃæ¡¢½ÂÃ«¤Ç¸×¾ó¤¿¤Á¼ö½Ñ»Õ¤Ë¤¿¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¿¿¿Í¤ò±é¤¸¤¿¡£Ï²Àî¤¬¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2²óÌÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÃæ¡¢¡ÖÏ²Àî¤µ¤ó¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó»ä¤Ï¤½¤í¤½¤í¡¢¤³¤Î¤Ø¤ó¤Ç¡Ä¤¢¤È²¿²ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤µ¤ß¤·¤²¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸×¾óÍª¿Î¡¢¸Þ¾ò¸ç¡¢²µ¹üÍ«ÂÀ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¡¢¤Ò¤È¤¤ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬Åçºê¤À¤Ã¤¿¡£Åçºê¤ÎÎÙ¤Ë¸Þ¾ò¸ç¡È¸ç¤¯¤ó¡É¤¬Î©¤Ä¤È¡¢Åçºê¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸Þ¾ò¤Î¡ÖÌµ²¼¸Â¼ö½Ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊªÍýÅª¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿¿¿Í¤Î½Ñ¼°¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦±é¿Ø¤«¤é¡Ö¿¨¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×!?¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤Ï¡¢¼ö½Ñ»Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÆ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤òÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤È¤·¤Æ½é¾å±Ç¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤ÎÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ò¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀ¤³¦½é¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬20Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢21Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£23Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè3´ü¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
