帝国データバンクが調査した「企業が今後導入したい福利厚生」。「フレックスタイム」と並び、なんと「社員旅行」が1位に。この結果に、街の人は…

【写真を見る】宴会？余興？社員旅行でやりたいことアンケート

「社員旅行」復活の兆し？

【企業 今後取り入れたい福利厚生】

1位：社員旅行の実施・補助 11.4％

1位：フレックスタイム 11.4%

3位：人間ドック 11.3％

4位：育児・介護に関する補助（法定以上）11.1％

5位：ノー残業デー 10.5%

（帝国データバンク調べ / 複数回答）





社員旅行 導入企業は約3割

【反対派】20代「社員旅行 みんなで行くの嫌だ。プライベートだったら良いです」30代「あまり仲良くない人と同じ部屋になった時に、ちょっと気まずいとか、そういうのがある」【賛成派】20代「普段は厳しい上司や後輩といろんな話が出来て、何か仕事にも繋がるのかな」60代「一体感とか世代間のギャップが縮まるとか、1年に1回くらいはそういった場面があってもいいかなと思う」

井上貴博キャスター：

帝国データバンクの調査によると、社員旅行を実際に導入している企業は3割程度だということです。

また社員旅行を取り入れたい企業は「コロナ禍の影響で社員同士の交流の場が失われつつある」と言います。



確かにコロナ禍で飲み会も減りました。社員旅行を導入したいという企業が増えているのは不思議ではないと思います。

出水麻衣キャスター：

社員旅行の導入に賛成ですか？

井上キャスター：

旅行の補助を出して欲しいと思います。

出水キャスター：

私は最近、若手との会話が難しいので、社員旅行に1回行って、その思い出を何回も使って雑談できるかなと思います。

宴会？余興？ 社員旅行で何がしたい？

井上キャスター：

社員旅行の楽しみ方についての調査です。



【社員旅行 滞在先で何がしたい？】

・宴会・立食パーティー・BBQ：60.8％

・フリータイム観光：47.6％

・希望制のオプショナルツアー：23.8％

・全員参加のバスツアー：22.3％

・チーム対抗レクリエーション：17.0％

・業務に役立つ施設などの視察：13.2％

・余興・出し物：11.4％

（Knowns Biz調べ / 2024年3月調査・有効回答800人・複数回答）