4Kデジタルリマスターとして再上映されている、映画『もののけ姫』が全国47都道府県で拡大上映されることが発表されました。スタジオジブリ監修のもと、24日より上映されている映画『もののけ姫』（4Kデジタルリマスター）。公開3日間で観客動員10.8万人、興行収入2.4億円（興行通信社調べ）を記録したことを受け、観客の要望により拡大上映が決定。これまで61館だった公開館数を全国171館（『Dolby Cinema』での上映10館、英語字幕上映8館を含む）に拡大し、11月7日より2週間限定で拡大上映されるということです。