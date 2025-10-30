タレントで実業家・板野友美（34）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットに取り組む様子を公開し、現在の体重も赤裸々に明かした。

板野は「今日からダイエットと体作りの見直しをしたいと思います」と切り出し「というのもちょっと最近本当に食事制限とかも全然してなくて。ジムとかもいけていなくて体作りをサボりがちだった。産後から体重戻ってないなと思っていたけど、夏に水着を着た時に太いなと思って」と語った。

また、体重測定の様子も公開し、「今、43キロなので39キロにいきたいです」と目標を明かしていた。

その後、きのこ雑炊などのヘルシーな手料理で食事制限に励む様子や、筋トレに打ち込む様子を公開。動画の終盤で再び体重を計測し「39.6キロ」の表示に「えーうれしい！」と喜び。「変わったのは、足が痩せた気がします。あとね、お腹も結構ぺたんこになった気がする」とうなずいていた。

この動画には「私もともちんの動画みてダイエット頑張る」「頑張って痩せてて凄い」「元々綺麗で痩せてるのに努力を怠らないともちん尊敬すぎます…！」などのコメントが寄せられていた。