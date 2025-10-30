◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

阪神の石井大智投手（28）が30日、ソフトバンクとの日本シリーズ第5戦の8回に3番手で登板。2点リードの場面で1番・柳田悠岐外野手（37）にまさかの同点2ランを浴びた。

必勝パターンが崩れ甲子園は騒然となった。今シーズン、53イニングを投げわずか1失点、防御率0.17と異次元の数字を残した石井が8回1死一塁の場面で、初球150キロ外角低めの直球を左翼席に運ばれた。

マウンド上で両膝に手を置きガックリと肩を落とした石井。ド派手なガッツポーズを見せダイヤモンドを1周する柳田の姿をぼう然と見つめた。

石井の被弾は23年7月13日DeNA戦（甲子園）以来。今年のレギュラーシーズンで失点を許したのは4月4日の巨人戦（東京D）の1試合だけ。50試合連続無失点でプロ野球記録を大幅に塗り替え、今ポストシーズンでも6試合に登板し全て無失点に抑えていた。

SNS上では「まさかすぎる」「石井が打たれたのなら仕方がない…まだ負けてない！」「うっうっ…石井くんの無失点記録がこんな形で…」「打ったギータがさすがだね…」「石井のためにも勝ってくれ！」などのコメントが寄せられ、衝撃の大きさを物語っていた。