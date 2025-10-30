※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫は助産師・みくとの関係を続けており、家庭の外で癒やしを求める。断乳で熱を出した妻を置き去りにしてその日もみくの家を訪ねていた。

夫の代わりに妻を助けたのは上司だった。上司が勧めるドラマを見ようと動画配信サービスの画面を開くと、見慣れないアカウント名「佐野みく」が表示される。どこかで聞き覚えのある名前だが…



全部つながったこの名前の持ち主もバッドタイミング！「2人分のレシート」「謎のアカウント」「助産師みく」――バラバラだったピースがつながり、妻は確信します。そう、夫はたぶん、今日は仕事じゃない。その時響き渡る「ただいま〜」と間の悪い夫の能天気な声。鬼束課長にコテンパンにされてくれないかな…？(ぽん子)