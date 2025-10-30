■これまでのあらすじ

結婚の報告をするため帰省した凜は、彼の海外赴任についていくと伝えた途端、母から猛反対されてしまう。かつて母を支えるために留学を諦めた凛にとって、この結婚は自分の夢を叶えることでもあった。一方、離婚を経験した母は娘の結婚に不安を抱き、相手を確かめようとする。誠実そうな彼だったが、彼の両親とは食事をするほどの仲だと聞かされ苛立ちが募る。さらに凛の子ども時代を聞かれるが、母は何も語れない。娘に気遣われる中、「ひとり親だったから」と言い訳しなければならないこの状況にさらなる苛立ちを覚えた母は、威厳を保とうと、娘が仕事を辞めることについて彼に問いただすのだった。



■妊娠・出産のリスクまで考えているの？

■娘の人生を狂わせないで！ついに本音が爆発アメリカで妊娠・出産となれば、近くに身内もいない――。母は、頼れる人がいないことへの不安を彼にぶつけました。しかし彼は、そこもすでにリサーチ済み。現地でのサポート体制について、データを示しながら説明しようとします。その理屈っぽい対応に、母の堪忍袋の緒はついに切れてしまいました。母にとって、娘はこの結婚で人生を棒に振ろうとしているようにしか見えなかったのです。そんな中、彼は静かに母を見つめ、「凛さんの夢をご存じですか？」と問いかけるのでした。(福々ちえ)