ドル円一時１５４．００レベル、２月１３日以来の高値水準＝ロンドン為替



ロンドン午前の取引で、ドル円は一時154.00レベルまで高値を伸ばしている。２月１３日以来のドル高・円安水準となった。昨日の米ＦＯＭＣときょうの日銀決定会合を経て、米国では１２月利下げ観測がやや後退し、日本では早期利上げに関する明言はなかった。両イベントを受けて円売り圧力が一段と強まっている。いわゆる円キャリー取引が根強いようだ。



クロス円も堅調。ユーロ円は178.79レベルと史上最高値を更新。ポンド円は203.15レベルに本日の高値を更新した。



このあとのＥＣＢ理事会では政策金利が据え置かれることがほぼ確実となっている。当局者らからはインフレ目標を達成しており、当面は金利を動かさない主旨の発言が多い。



USD/JPY 153.92 EUR/JPY 178.68 GBP/JPY 202.97

