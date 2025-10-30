ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）
予想 N/A 前回 0.6%（前期比)
予想 N/A 前回 0.0%（前年比)
22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（10月）
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
22:15
ECB政策金利（10月）
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
22:45
ラガルドECB総裁、記者会見
22:55
ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）
31日
2:00
テュディン・スイス中銀理事、講演
2:15
ローガン・ダラス連銀総裁、会議開会挨拶
欧米主要企業決算
フォルクスワーゲン、シェル、ソシエテジェネラル、クレディアグリコル
アップル、アマゾンドットコム、コインベース、イーライリリー、メルク
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
