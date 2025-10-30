ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

メキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）

予想 N/A 前回 0.6%（前期比)

予想 N/A 前回 0.0%（前年比)



22:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（10月）

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



22:15

ECB政策金利（10月）

予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)

予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)



22:45

ラガルドECB総裁、記者会見



22:55

ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）



31日

2:00

テュディン・スイス中銀理事、講演



2:15

ローガン・ダラス連銀総裁、会議開会挨拶



欧米主要企業決算

フォルクスワーゲン、シェル、ソシエテジェネラル、クレディアグリコル

アップル、アマゾンドットコム、コインベース、イーライリリー、メルク



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更されることがあります。

