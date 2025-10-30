21:00
メキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）
予想　N/A　前回　0.6%（前期比)
予想　N/A　前回　0.0%（前年比)

22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（10月）
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.2%　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

22:15
ECB政策金利（10月）
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)　
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

22:45　
ラガルドECB総裁、記者会見

22:55　
ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）

31日
2:00　
テュディン・スイス中銀理事、講演

2:15　
ローガン・ダラス連銀総裁、会議開会挨拶

欧米主要企業決算
フォルクスワーゲン、シェル、ソシエテジェネラル、クレディアグリコル
アップル、アマゾンドットコム、コインベース、イーライリリー、メルク

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。