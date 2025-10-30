「最近のお気に入り」LiLiCo、夫・小田井涼平の似顔絵Tシャツを着た父の“顔出し”ショット公開 「小田井目立つ!!」と家族写真も披露「パパ可愛い」「お似合いですね」

「最近のお気に入り」LiLiCo、夫・小田井涼平の似顔絵Tシャツを着た父の“顔出し”ショット公開 「小田井目立つ!!」と家族写真も披露「パパ可愛い」「お似合いですね」