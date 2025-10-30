「最近のお気に入り」LiLiCo、夫・小田井涼平の似顔絵Tシャツを着た父の“顔出し”ショット公開 「小田井目立つ!!」と家族写真も披露「パパ可愛い」「お似合いですね」
タレントのLiLiCo（54）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手・俳優の小田井涼平（54）の顔イラストがプリントされたTシャツを着た実父の“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「パパ可愛い」夫・小田井涼平の似顔絵Tシャツを着たLiLiCo父の“顔出し”ショット
スウェーデン・ストックホルム出身のLiLiCoは、「@kagomania_ のODAIDONティシャツがお父さんの最近のお気に入り」「家族みんなで会った日もお父さんとブリットの家でディナーした日も…着てた」とのコメントとともに、Tシャツを着て満足げな表情を見せる父の写真をアップ。このTシャツの販売店は鹿児島県観光サイトにて、「クスッと笑える鹿児島デザインで、Tシャツや雑貨を販売。ここ、鹿児島でしか手に入れられない貴重なお土産」と紹介されている。
続けて「家族写真....小田井目立つ!!家族だから正解だけど」とのコメントとともに、夫の小田井、父、父のパートナーらとの家族の集合写真も添えた。
この投稿にファンからは「パパ可愛い」「カゴマニア、スウェーデンに渡ったんですね」「LiLiCoさんファミリー素敵ですね お父さんが、ODAIDONTシャツ着てるの面白い よほど気に入られてるのですね」「Tシャツかわいい！お父様お似合いですね」などのコメントが寄せられている。
