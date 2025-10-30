穿くだけ → スラリ見え♡【niko and ...】大人が即シャレる！「楽ちんスカート」

スラリとレディなムードで着こなせるだけでなく、穿き心地も楽ちんなスカートがあれば、お出かけのたびに手に取りたくなるかも。そんな大人の理想を詰め込んだようなスカートが【niko and ...（ニコアンド）】で展開されています。ワークテイストなディテールにフェミニンな要素を掛け合わせた洒落感たっぷりなストラップ付きスカートを、おしゃれスタッフさんの着回しとともに紹介します。

スラリとしたIラインがレディに導くナロースカート

【niko and ...】「ヘリンボンナロージップスカート」\7,500（税込・セール価格）

今回注目したのが、ヘリンボン素材がきちんと感と秋らしさを香らせるナロースカート。「すとんと落ちるナローシルエットが、すらりとしたIラインを演出」（公式オンラインストアより）するとのことで、大人コーデにレディライクなムードをプラスできそう。

ボリュームトップスも気楽に重ねられるゴムウエスト

グレーのナロースカートに、たっぷりとしたオーバーシルエットが大人可愛いスウェットプルオーバーをタックイン。「後ろウエストにはゴムが入っているのでストレスフリー」（公式オンラインストアより）な着心地に期待でき、ボリューム感が出がちな秋冬のトップスとも合わせやすそうです。肩の太めのストラップで、ワンツーコーデも地味見えしていません。

着丈を調節してゆるりとモードなIラインスタイル

ゆるりとしたベロア素材の長袖プルオーバーに、冴えたブルーのナロースカートでインパクトをプラス。スカートの丈感はストラップで柔軟に調節可能なので、あえて長めに設定して全体をIラインシルエットで着こなすとモードな雰囲気が高まりそうです。また、スニーカー & ロンTという、ともすればメンズライクに寄りがちな組み合わせでも、女性らしさをキープできそうです。

エレガントな黒もフラップポケットがアクセントに

上下ともにダークトーンでまとめたワンツーコーデ。フロントやサイドにあしらわれた大きめのフラップポケットがアクセントになり、色で大胆に遊ばずともこなれた着こなしを楽しめそうです。全3色展開のうち、ブラックはよりエレガントな雰囲気に寄せやすく、キレイめ派の大人女性にもおすすめ。シルバーカラーのスニーカーなど、小物でエッジを効かせるのも素敵！

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ