【レポート】髙橋海人の演技を永瀬正敏が称賛！「彼の芝居ってすごく真っすぐなんですよ。こちらが刺激をもらえるんです」

映画『おーい、応為』の公開御礼舞台挨拶が10月30日、東京・TOHOシネマズ新宿で開催され、葛飾北斎役の永瀬正敏、善次郎（渓斎英泉）役の高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）、監督・脚本を務めた大森立嗣が登壇した。

■「映画を観た母親が“色っぽかった”って言ってくれて不思議な感覚でした」（高橋海人）

イベント冒頭、永瀬は「実は明日が新暦で北斎さんの誕生日なんです。明日が本番なので、明日もぜひ劇場へお越しください」と笑顔で挨拶。高橋は「お忙しいなか、“おーい、まさみさん”を観に来ていただいてありがとうございます！」と、前回の舞台挨拶で長澤まさみが投げかけた「おーい、海人！」の呼びかけにアンサーを送り、会場を和ませた。

大森監督も「今日はまさみちゃんがいないから、いない時ときだと“まさみちゃん”って言えるんですよね」と笑いを誘い、「男祭りですが、楽しい話ができたら」と挨拶した。

観客からの反響について、高橋は「映画を観た母親が“色っぽかった”って言ってくれて、母親にそんなこと言われるのは不思議な感覚でした」と照れ笑い。続けて「歳を重ねた善次郎の姿が、昔の父親にそっくりで。もしかしたら母がときめいたのかもしれないです（笑）」と場内を笑わせた。

撮影現場でのエピソードについて聞かれると、大森監督は「初対面のとき“自分の父親が小錦さんに似ていて”と言われて、それからしばらく海人くんの顔をちゃんと見られなかった」とユーモアを交えて振り返りつつ、「現場では本当にフランクで、あまり細かいことは言わず、俳優自身が選び取っていく空気を大事にしていました」と語る。

高橋も「監督は現場に迷い込んじゃった近所の方みたいで（笑）、とても話しかけやすい方でした」と返し、永瀬も「本当に監督は話しやすい雰囲気を作ってくださる方」と頷いた。

共演を通して感じたことを聞かれると、高橋は「おふたりと近くで芝居をして、演じきるというよりその人の歩んできた人生が背中に見えるときこそ艶っぽいと思いました。自分もそういう経験を積みたい」と真摯に語った。

永瀬はその言葉にうなずきながら、「彼の芝居ってすごく真っすぐなんですよ。迷いがなくて、どの瞬間も生きている感じがある。そういう姿を見ると、こちらが刺激をもらえるんです」と目を細める。そして「若いキャスト、若いスタッフがまた映画をやりたいと思える現場でありたいし、さっきも海人くんが半歩前に出て挨拶しているのを見ると、かわいいなぁって思ってしまう」と柔らかく笑い、「現場でもずっとかわいく思っていました」と、父のようなまなざしで振り返った。

北斎と応為の親子に寄り添う善次郎を演じた高橋は「絵を描くために生きるふたりと、生きるために絵を描く善次郎。真逆なんですけど、ふたりを見ていて救われた気がします」としみじみ。永瀬も「新しい風を吹かせてくれる存在で、そういう役って演じるのがすごい難しいんですけど、すごくうまく演じてくださって、そこから生まれる空気感が良くて、ついアドリブも出ちゃいました」と明かした。

さらにこの作品を通して見えた自分の変化を問われると、大森監督は「スマホばかり見て、焦るように生きてしまう現代のなかで、この作品はゆったりと包まれるような豊かさを思い出させてくれた」と語り、高橋は「浮世絵を通して想像力の幅が広がった。その当時の様子を楽しく絵に落とし込んでいるんですよね。北斎が生きていたら今の日本をどう描くんだろう。今の日本を描いてみたいという気持ちにもなりました」と笑顔を見せた。永瀬は「10年後、20年後、自分はこういう“じじい”になるのかと発見がありました」とユーモアを交え、会場を笑いに包んだ。

最後の挨拶では、大森監督が「もう何度もご覧になっている方もいらっしゃると思いますが、観れば観るほど味が出てくる映画です。初めての方は、この人はいったいなんなんだろうという視点で観ていただくと、よくわからないけど面白い人間たちが浮かび上がってくると思います。そんなふうに楽しんでもらえたらうれしいです」と笑顔で呼びかけた。

高橋は「どうか思い思いに楽しんでください。すごく静かな映画なので、ポップコーンを食べる音を気にされる方もいるかもしれませんが、周りに気を配りつつぜひ食べてください（笑）。当時の暮らしをのぞき見するような感覚で、皆さんの生活のお守りみたいなものを見つけてもらえたらうれしいです」と明るくメッセージを寄せ、場内を和ませた。

そして最後に永瀬が「だんだん寂しくなっちゃうんですよね。監督にもうあと何回会えるかなとか、海人くん、まさみさんに会えなくなるのかなとか思ってしまう。でも、そう感じられる映画に出会えたことが幸せです。もしかしたらまた“おーい、まさみさん”も含めて、こうして皆さんの前に立てる機会があるかもしれません。ぜひ明日も劇場へ来てください」と語り、3人の絆と温かな空気に包まれながら舞台挨拶は締めくくられた。

