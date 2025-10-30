2025年10月10日（金）から、『ルタオ新千歳空港店』『ルタオパトス店』『ルタオ大丸札幌店』にて、上質な口どけを追求した新しい焼き菓子『ロン ドゥミエル』が販売されています。

『ロン ドゥミエル』は、蜂蜜とバターの香りがふわりと広がる、しっとりとしたルタオのマドレーヌ。

香りと口どけの良さにこだわった製法で、ふんわり、しっとりとしたキメ細かい美味しさを実現。バター、卵、蜂蜜やアーモンドといった素材が調和した、シンプルな見た目に閉じ込められた心地よい風味と上質な味わいは、思わず何度も食べたくなる美味しさです。

詳細情報

ロン ドゥミエル

内容量：3個入

価格：1,080円

発売日：2025年10月10日（金）

取扱店舗：ルタオ新千歳空港店、ルタオパトス店、ルタオ大丸札幌店

※各店舗、オープンから販売。数量限定につき無くなり次第販売終了。

※蜂蜜を使用しているため、１歳未満の乳児には食べさせないで下さい。

北海道Likers編集部のひとこと

これまでお菓子の詰め合わせセット『ルタオデリス プティ』にのみ入っていたマドレーヌ『ドゥ ミエル』が、さらにおいしく進化し、『ロン ドゥミエル』として単品で購入することができるようになりました！

日常のティータイムだけでなく、大切な方へのギフトにもおすすめです◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【数量限定】「小樽洋菓子舗ルタオ」から蜂蜜とバターがふわりと香るマドレーヌ「ロン ドゥミエル」を10月10日（金）より販売開始。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。