2024年にリリースされた非常に評価の高いSamsung（サムスン）のイヤホン Galaxy Buds3 Pro。その後継機となるGalaxy Buds4 Proの噂がポロポロ漏れており、近々発表になるのでは？と期待が高まっています。

噂では、まず充電ケースに搭載されるバッテリーが30mAh増えて、530mAhになるとか。Galaxy Buds4/ Buds4 Pro両モデル発表予定で、そのコードネームは「ヘンデル」と「バッハ」らしいとか。音楽家にちなんだコードネームは、より音質（ハイファイオーディオとか？）に優れたモデルになるというサインととれないことも。

ただし、注目すべきはGalaxy Buds4/ Buds4 Proが、実際に今リリースされたときのライバルとなるApple（アップル）AirPods Pro 3。その目玉機能の心拍数モニタリングがあるかどうかです。

AirPodsは多くのイヤホンにとって良きライバルでありお手本。追いつけ追い越せと、そのデザインから性能までを参考にするイヤホンはたくさんあります。

Samsung Galaxy Budsだってその1つ。AirPods Pro 3が新たに開いたのは、オーディオ端末がオーディオだけで終わらず、ヘルストラッキング端末にもなるという扉。日々の移動、散歩、ワークアウトでイヤホンを装着する人は多いので、フィットネストラッキングとイヤホンは相性がいいプロダクトになります。AirPods ProがライバルであるGalaxy Buds Proにとって、最新モデルでのヘルス系機能搭載は必然と思われますが…。

Apple、Samsungと続けば、イヤホンのヘルス機能はさらに多くのメーカーにも普及していくでしょう。ゆえにまずはSamsungが次に続くのか、そこに注視しています。