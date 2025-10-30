事故処理中の消防車にノーブレーキで車衝突…運転手「走行補助機能」使用のまま　地元警察「前方を注視して」　韓国

韓国の高速道路で、停車中の消防車に車が追突する瞬間をカメラが捉えました。

トンネル内で1台の車がコントロールを失い、壁に激突する事故が発生。

消防車や救急隊が駆け付け、赤色灯を点滅させながら救助が行われていました。

そこに猛スピードで近づいてくる車。

そのまま、ノーブレーキで消防車に突っ込んだのです。

消防車は激しく横揺れし、救急隊員が慌てて逃げる様子も確認できます。

この事故で、追突した車の運転手は大けが。

救急隊員も軽いけがをしたということです。

なぜ、事故は起きたのでしょうか。

運転手は「走行補助機能をつけたまま運転していました」と話しています。

当時、アクセルを踏み続けなくても設定した速度を一定に保つ機能を使って運転をしていたといいます。

救急隊員：

二次事故はほとんど発生しません。消防車が大きく、赤色灯もありよく見えるので。

運転手が前方を確認していたかは調査中です。

韓国では同様の機能を使った車が突っ込み、死亡するなどの事故が相次いで発生。

地元警察は「補助機能は長距離運転の疲れを軽減してくれるものの、機能を信じすぎず必ずハンドルを握って、前方を注視してほしい」としています。