遊びに来た二人の娘さんたちとの再会に、大喜びの猫ちゃんとワンちゃん。プレゼントをもらうと、猫ちゃんが可愛すぎる行動をとって…？

話題となった投稿は記事執筆時点で8000回再生を突破し、「大好きなお姉ちゃん達が来てくれて良かったねぇ」「姫が愛おしくてたまんない♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：遊びに来た２人のお姉ちゃんから『おもちゃ』をもらった保護猫→大のお気に入りになった結果…『愛おしい行動』】

娘さんたちが来た！

YouTubeチャンネル『保護猫ななこ物語』に投稿されたのは、ふわふわ美人なノルウェージャンフォレストキャットの「ななこ」ちゃんの可愛すぎる行動をとらえた動画です。

この日、玄関で尻尾をブンブンと振って大興奮の先住犬「プルート」くんの熱烈な歓迎を受けたのは、春休みになって遊びに来た娘さんたち。離れて暮らす大好きな2人との再会に、ななこちゃんもプルートくんも大喜びだったといいます。

ななこちゃんのお気に入り

娘さんたちからのプレゼントで、ふたりのテンションはさらにアップ！ななこちゃんは猫じゃらし、プルートくんは赤い骨の形のおもちゃをそれぞれもらい、早速ふたりは娘さんたちと一緒に遊ぶことに。すると、楽しそうに遊んでいたななこちゃんが、猫じゃらしを口にくわえたかと思うと…。

2階まで運んでは、また「遊んで～」と持ってくるという可愛すぎる行動に！しかも繰り返し行っていたとのことなので、ななこちゃんはすっかり気に入ってくれたようです。贈った娘さんたちも、嬉しかったのではないでしょうか。

帰ってからも…

たくさん遊んだ後は、ピンクの大きなリボンを着けた、モデル顔負けのキュートな姿のななこちゃん撮影会も開催。しかし、楽しい時間はあっという間…。カメラ目線をくれるななこちゃんの姿をばっちりと収めて、娘さんたちは帰っていったといいます。

娘さんたちが帰ってからも、せっせと猫じゃらしを運び続けるななこちゃんの姿があったそう。ママさんにたっぷりと遊んでもらっていたそうで、ななこちゃんにとって大切な宝物になったようですね。

投稿には「ななこ姫が持って来いするのが健気で可愛い♡」「プルートの喜びようがすごい！」「娘ちゃん達帰ったら寂しいですね」「またお姉ちゃんたち何持ってきてくれるんだろう？」「ななこちゃんもプルート君も嬉しそうで、観てる方も嬉しくなりますね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『保護猫ななこ物語』では、ななこちゃんとプルートくんの日常の様子が投稿されています。ななこちゃんの甘える姿やプルートくんの元気いっぱいな姿など、ふたりの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「保護猫ななこ物語」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。