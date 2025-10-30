新作も定番も気になるぅぅぅーーー♡【セブン-イレブン】の「お店で焼いたシリーズ」って？

【セブン-イレブン】の一部店舗で味わえる、カフェベーカリーの「お店で焼いたシリーズ」に注目！ 秋ならではのかぼちゃが使われた新作が登場しており、おうちで寛ぎたいティータイムのお供にぴったりです。今回はそんな新作と共に、定番商品もあわせてご紹介。焼きたての味わいが楽しめるスイーツ系商品をお見逃しなく。

サクッと食べられそうなお手軽感！「お店で焼いたかぼちゃスコーン」

お店で焼いたシリーズの新作。ティータイムのお供にぴったりな、黄金色が映えるおしゃれなかぼちゃ味のスコーンです。@hifumi4さんいわく「バターの味も結構します」とのことで、かぼちゃの風味と共にリッチな味わいも感じられそう。その場でサクッと食べやすいお手軽感も魅力的。

癒されたいおやつタイムに「お店で焼いた宇治抹茶フィナンシェ」

お店で焼いたシリーズの定番商品もご紹介。こちらは深い色味が映える、おしゃれな宇治抹茶のフィナンシェです。@hifumi4さんによれば「ホクホクふわっと」な食感が楽しめるらしく、癒されたいおやつタイムにぴったり。味わいは「バターのコクの中に抹茶のほろ苦さ」がある本格派で、自分へのご褒美に選ぶのも良さそう。

朝食にもぴったり「お店で焼いた抹茶デニッシュ」

おやつのみならず朝食にも良さそうな抹茶デニッシュ。こんがりとした色の生地に、抹茶の深い色が映えるおしゃれなビジュアルに仕上がっています。@hifumi4さんによると「抹茶クリームはカスタードのような滑らかさ」があるとのことで、濃厚な味わいが感じられそうです。

粒あん派におすすめしたい「お店で焼いたたい焼き」

可愛いこちらのたい焼きも必見。@hifumi4さんによると「たっぷり入った粒あんのたい焼き」とのことで、和の味わいと共に粒々とした舌触りが癖になるかも。緑茶やほうじ茶のお供に選んで、心温まるティータイムを満喫してみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino