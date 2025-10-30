長野市を経由して千曲市と須坂市を結ぶ路線バス、「屋代須坂線」についてです。利用者の減少などで「撤退」もしくは「減便」が検討されていましたが、30日、県と運行事業者が示したのは「減便」でした。



長電バス 大石真一取締役

「“減便”に重きを置いて可能な限り運行実現に向けて関係者と協議を進めたいので何卒よろしくお願いします」



路線バス「屋代須坂線」の今後について、「撤退」ではなく「減便」を進める方針を示した長電バス。





「屋代須坂線」は廃線となった長野電鉄屋代線の代替バスとして、2012年に運行が始まりました。千曲市の屋代駅から長野市内を経由して、須坂駅までを結び、利用者のおよそ7割が学生。通学に欠かせない重要な交通手段です。ところが、利用者の減少や運転手不足などで、今年8月に長電バスが事業からの撤退や減便など運行の見直しを県などに申し入れていました。これを受けて県が沿線7校の生徒3440人にアンケート調査を行ったところ、平日は220人余りが利用。土日の部活動などでも110人ほどが利用していることが分かりました。この結果を受け、県と長電バスなどは通学の学生が集中する平日の朝と夕方の時間帯については、可能な限り今まで通りバスによる輸送を目指し、利用者の少ない平日の日中については、減便やダイヤの見直しなどを検討している方針を示しました。土日や祝日については部活動への影響を踏まえ、今後の在り方を考えていきたいとしています。北信地区高等学校長会 馬場正一 会長「私自身、代替案を見て少し安心した。学校でもいろいろな活動を特色持って行っているので、生徒が安心して（部活などに）参加できるような機会はぜひ考えてもらいたい」県は2027年4月から新たな運行計画の実施を目指したいとしています。