ド軍敗戦後、グラウンドに視線集まり涙「こんな別れ方…」 落胆の中で湧き立つ感情
ワールドシリーズ第5戦
米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨み、1-6で敗戦。試合後、本拠地に別れを告げた大投手を捉えた1枚に反響が広がり、日本人ファンの間では感情的な反応が広がった。
本拠地で左手を挙げ、別れの挨拶をしたのは今季限りで現役を引退するドジャースの37歳クレイトン・カーショー投手。サイ・ヤング賞を3回獲得した大投手にとって、これが最後の本拠地とあって、哀愁漂う光景が広がっていた。
ドジャース公式Xが実際の1枚を公開すると、日本人ファンの間でも反響。チームはこの日の試合を落とし、2年連続での世界一が崖っぷちになったとあって、X上では感情的な声が反応が広がっていた。
「引退の花道をワールドチャンピオンで飾ってくれ」
「優勝してカーショーを送り出してあげたい…」
「こんな別れ方悲しいよ…」
「優勝させてやれよ…」
「理想は昨日今日連勝で本拠地優勝決めたかったね」
「魂のリリーフ。忘れません」
「偉大なレジェンドに心からの拍手」
チームは中1日を挟み、31日（同11月1日）に敵地での第6戦を迎える。
（THE ANSWER編集部）