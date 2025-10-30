ワールドシリーズ第5戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨み、1-6で敗戦。試合後、本拠地に別れを告げた大投手を捉えた1枚に反響が広がり、日本人ファンの間では感情的な反応が広がった。

本拠地で左手を挙げ、別れの挨拶をしたのは今季限りで現役を引退するドジャースの37歳クレイトン・カーショー投手。サイ・ヤング賞を3回獲得した大投手にとって、これが最後の本拠地とあって、哀愁漂う光景が広がっていた。

ドジャース公式Xが実際の1枚を公開すると、日本人ファンの間でも反響。チームはこの日の試合を落とし、2年連続での世界一が崖っぷちになったとあって、X上では感情的な声が反応が広がっていた。

「引退の花道をワールドチャンピオンで飾ってくれ」

「優勝してカーショーを送り出してあげたい…」

「こんな別れ方悲しいよ…」

「優勝させてやれよ…」

「理想は昨日今日連勝で本拠地優勝決めたかったね」

「魂のリリーフ。忘れません」

「偉大なレジェンドに心からの拍手」

チームは中1日を挟み、31日（同11月1日）に敵地での第6戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）