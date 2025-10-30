家主が家に帰ると、玄関扉の前でゴロゴロとくつろいでいる見知らぬ子猫が！近づいても警戒せずにのんびりする姿は、Instagramで24万回以上再生され「幸せ掴めてよかったね♡」「とっても綺麗で可愛い！」「神様の遣いかな？」などの声が寄せられました！

【動画：家に帰ると、玄関前で『野良の子猫』が…】

家に帰ると、玄関に…

Instagramアカウント「木ごころの家（株）平田建設（@shiropan_kigokoro_hirata）」は、一般住宅の建設やリフォームを手掛ける会社様です。会社を運営している投稿者さまの元に、ある出会いが！

ある日のこと。投稿者さまがお家に帰宅すると、玄関扉の前に何やら小さな影が……。

なんと小さな白と茶色模様の子猫が！しかも、その場で寝転んでみたりお腹を見せてみたりと、野良猫とは思えないほどの人懐っこさ！

実は数日前にも来ていた子猫さん

実はこの子猫さん、この日が初めてではないのだそう。投稿者さまによると、数日前にも何度かやってきていたそうで、もう偶然辿り着いているというわけではなさそうです。

ちゃんと「この人だ！」「この人の家だ！」と理解した上で、しっかり目星をつけてやってきているように感じます。

投稿者さまが帰ってくると、自分から近寄ってきてくれるほど人懐こいアピールをしてくる子猫さん。気分は既に家族の一員って感じですね！

めでたくこのお家の子に！

こうして数日間の出会いを経て、自分に懐いてくれているような様子を見せる子猫に、投稿者さまも決心します。

「よし、決めた！今日から君は家族だ」

こうして子猫、改め「なつ」ちゃんは投稿者さまのご家族に迎え入れられたのでした！

なつちゃんと投稿者さまの出会いをまとめた投稿は、Instagramに投稿されると24万回以上再生されました。家族に迎え入れられるまでの投稿をまとめると、総再生回数は500万回を超えています！

コメント欄には「幸せ掴めてよかったね♡」「とっても綺麗で可愛い！」「神様の遣いかな？」などの声が寄せられ、祝福のメッセージが殺到しています。

Instagramアカウント「木ごころの家（株）平田建設」では、なつちゃんのその後の様子も公開されています。気になる方は覗いてみてくださいね！

なつちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「木ごころの家（株）平田建設」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。